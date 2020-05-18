Kartal'a kötü haber! Fahd Moufi Beşiktaş'ı saymadı

Portekiz Liga NOS ekiplerinden Tondela'da forma giyen Fahd Moufi, transfer iddiaları hakkında konuştu. Sporc'in haberine göre adı Beşiktaş'la da anılan sağ bek oyuncusu, açıklamasında Beşiktaş'tan bahsetmedi.

"NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Birçok farklı takımdan ilgi gördüğü konuşulan Moufi yaptığı açıklamada, "Menajerim bana Olympiakos, Porto ve Benfica'dan ilgi olduğunu söyledi. Salgın geçtikten sonra neler olacağını göreceğiz." dedi.

24 yaşındaki Moufi, bu sezon takımı Tondela ile 23 resmi maça çıktı. Faslı oyuncu, takımına 1 asistlik katkı sağladı.

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