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'a kötü haber! 'ı saymadı

'da sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcu 'ün takımda kalıp kalmayacağı belli değil. Yıldız oyuncunun ismi eski takımı ile de anılıyor. Hal böyleyken siyah beyazlılar da bu bölge için çalışmalarına başladı.

Giriş Tarihi: 18.5.2020 16:57 Son Güncelleme: 18.5.2020 17:00 ABONE OL
Kartal'a kötü haber! Fahd Moufi Beşiktaş'ı saymadı

Portekiz Liga NOS ekiplerinden Tondela'da forma giyen Fahd Moufi, transfer iddiaları hakkında konuştu. Sporc'in haberine göre adı Beşiktaş'la da anılan sağ bek oyuncusu, açıklamasında Beşiktaş'tan bahsetmedi.

"NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"
Birçok farklı takımdan ilgi gördüğü konuşulan Moufi yaptığı açıklamada, "Menajerim bana Olympiakos, Porto ve Benfica'dan ilgi olduğunu söyledi. Salgın geçtikten sonra neler olacağını göreceğiz." dedi.

24 yaşındaki Moufi, bu sezon takımı Tondela ile 23 resmi maça çıktı. Faslı oyuncu, takımına 1 asistlik katkı sağladı.

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Kartal'a kötü haber! Fahd Moufi Beşiktaş'ı saymadı
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