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'nde kritik toplantının tarihi belli oldu

Vakfı; Türkiye Futbol Federasyonu'nun liglerin 12 Haziran'da başlamasına karar vermesinin ardından kulüplerde corona virüsü (Covid-19) vakalarının görülmesi üzerine, gündemdeki konuları değerlendirmek amacıyla 20 Mayıs Çarşamba günü 14.00'te telekonferans yoluyla toplantı gerçekleştirecek.

Giriş Tarihi: 18.5.2020 18:18 Son Güncelleme: 18.5.2020 18:30 ABONE OL
Kulüpler Birliği'nde kritik toplantının tarihi belli oldu

Kulüpler Birliği Vakfı gündemdeki konuları değerlendirmek üzere Mehmet Sepil başkanlığında toplantı gerçekleştirecek.

Telekonferans yoluyla yapılacak olan toplantı 20 Mayıs Çarşamba günü 14.00'te başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligleri 12 Haziran'da başlatma kararı almasının ardından kulüplerde corona virüsü (Covid-19) vakalarına rastlanması tartışma yaratmıştı.

Yapılacak toplantıda kulüpler, federasyonun aldığı 12 Haziran kararını masaya yatıracak. Ayrıca liglerin oynanmasıyla birlikte ortaya çıkabilecek durumların da görüşülmesi planlanıyor.

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Kulüpler Birliği'nde kritik toplantının tarihi belli oldu
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