Kulüpler Birliği'nde kritik toplantının tarihi belli oldu

Kulüpler Birliği Vakfı gündemdeki konuları değerlendirmek üzere Mehmet Sepil başkanlığında toplantı gerçekleştirecek.

Telekonferans yoluyla yapılacak olan toplantı 20 Mayıs Çarşamba günü 14.00'te başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligleri 12 Haziran'da başlatma kararı almasının ardından kulüplerde corona virüsü (Covid-19) vakalarına rastlanması tartışma yaratmıştı.

Yapılacak toplantıda kulüpler, federasyonun aldığı 12 Haziran kararını masaya yatıracak. Ayrıca liglerin oynanmasıyla birlikte ortaya çıkabilecek durumların da görüşülmesi planlanıyor.

TFF bunu dedi ama... "Iskalanan bir şey var!"