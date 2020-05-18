Mourinho'nun gözü Fenerbahçe'de! Vedat Muriqi...

Londra ekibinin Portekizli menajeri Jose Mourinho, Harry Kane 'in alternatifini Fenerbahçe'de buldu. Bir süredir sakatlıkla boğuşan İngiliz forvetle rekabete girebilecek oyuncu arayışında olan Mourinho, Fenerbahçe'nin golcü santraforu Muriqi'yi istiyor.

Kosova Futbol Federasyonu başkanı Agim Ademi'nin yaptığı açıklamaya göre Tottenham, Muriqi'yi kadrosuna katmak için Fenerbahçe'nin belirlediği rakamı ödemeye hazır.

Muruqi'nin, güçlü fizik yapısı, agresif oyunu ve golcü kimliği, Mourinho'nun oyun felsefesi için ideal bir santrafor olarak gözüküyor. Ademi'ye göre, Tottenham'ın yanı sıra İtalyan kulüplerinin de Kosovalı golcünün peşinde olduğu iddia ediliyor.

Sezon başında Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Kosovalı yıldız, forma giydiği 25 Süper Lig maçında 13 gol ve 5 asiste imza attı.

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