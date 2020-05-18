"Paralarını almak istiyorlarsa..."

İngiliz basınına konuşan üst düzey bir kulüp yöneticisi antrenmanlara çıkmayı reddeden oyunculara karşı yaptırım uygulamaları gerektiğini savundu.

Adının verilmesini istemeyen yönetici; "Her oyuncu kontratındaki sorumlulukları yerine getirmeli. Antrenmana çıkmayı reddeden oyunculara para ödenmemesi gerekiyor. Sokaktaki insanlara, 'Haftada 2 kez teste girip; antrenmana çıkma karşılığında haftada 60 bin sterlin kazanmak ister misiniz' diye sorulursa hemen hemen tamamı 'evet' yanıtı verir. Bazı oyuncular korkuyor olabilir. Ancak paralarını almaya devam etmek istiyorlarsa, antrenmanlara çıkmak zorundalar" dedi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir kulüp sahibi ise oyuncuların yaklaşık yarısının antrenmanlara başlamak istemediğini savundu.

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