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Ligi 6 Haziran'da başlıyor

'da corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan lig için karar verildi. Kulüplerin aldığı ortak kararla, Yunanistan 'i 6 Haziran'da yeniden başlayacak.

Giriş Tarihi: 18.5.2020 19:37 ABONE OL
Yunanistan Ligi 6 Haziran'da başlıyor

Tüm dünyayı saran corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen liglerin durumları yavaş yavaş netleşiyor.

Süper Lig'in 12 Haziran'da yeniden başlayacağının açıklanmasından sonra komşu Yunanistan'dan da bir karar geldi.

Tüm kulüplerin ortak kararıyla alınan ülkede futbol 6 Haziran'da yeniden başlayacak ve 19 Temmuz'da sona erecek.

14 takımlı Yunanistan Süper Ligi'nde normal sezon tamamlanmış ancak play-off öncesi lig askıya alınmıştı. Play-off'ların oynanacağı ligde normal sezonu Olympiakos 66 puanla zirvede tamamlarken ikinci PAOK'un 59, üçüncü AEK'in ise 51 puanı bulunuyor.

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Yunanistan Ligi 6 Haziran'da başlıyor
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