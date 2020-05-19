Fenerbahçe corona virüsü test sonuçlarını açıkladı!

Süper Lig'e verilen corona virüsü arası sonrası takımlar, Haziran ayında devam edecek lige hazırlanırken bir yandan da corona virüsü testlerine devam ediyor. Son olarak Süper Lig'in dev ekibi Fenerbahçe, kulüp personeline uyguladığı test sonuçlarını açıkladı.



Sarı lacivertlilerin konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"Futbol A Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine ve Samandıra Can Bartu Tesislerimizde görev yapan personelimize yapılan COVID-19 PCR testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır."



Açıklamanın devamında antrenmanlara devam edileceği bilgisine de verildi:

"Takımımız küçük gruplar halinde çarşamba, perşembe ve cuma Samandıra Can Bartu Tesislerimizde çalışmalarını sürdürecektir."

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