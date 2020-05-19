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'ye milli yıldız! için harekete geçildi...

Son dakika transfer haberleri... ve Mert Çetin gibi isimlerle kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Fenerbahçe, Union Berlin'de forma giyen 'yı gündemine aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.5.2020 08:30 ABONE OL
Fenerbahçe'ye milli yıldız! Yunus Mallı için harekete geçildi...

Yeni sezona genç, dinamik ve maliyeti düşük bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, orta sahayı Alman ekolünden gelen isimlerle güçlendirmeyi planlıyor.

Werder Bremen ile sözleşmesi bitecek Nuri Şahin'e Emre Belözoğlu aracılığıyla teklif götüren sarı-lacivertliler, Alman alt yapısında yetişen milli futbolcumuz Yunus Mallı'yı gündemine aldı. 2017'de 12.5 milyon euro'ya gittiği Wolfsburg'da beklenen patlamayı yapamayan ve devre arasında Union Berlin'e kiralanan 28 yaşındaki 10 numara için bonservisi elinde bulunduran Wolfsburg ile temas kuruldu



Oyuncunun maaş yükünden kurtulmak isteyen Alman kulübünün, Fenerbahçe'nin kiralama teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Fenerbahçe de henüz kariyerinin ortasında olan yetenekli oyuncuyu, bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

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Fenerbahçe'ye milli yıldız! Yunus Mallı için harekete geçildi...
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