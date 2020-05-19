İngiltere Premier Lig'de corona virüsü şoku

Corona virüsü (Covid-19) salgınının tüm dünyada en çok etkilediği ülkelerden biri olan İngiltere'de futbolun devamına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu doğrultuda 17 ve 18 Mayıs tarihlerinde İngiltere Premier Lig kulüplerindeki 748 oyuncu ve çalışana corona virüsü testi yapıldı.

Bu testlerden 6'sının sonucunun pozitif çıktığı açıklandı. Bu vakalar 3 farklı kulüpte bulunuyor. Bu kişiler 7 günlük bir izolasyon sürecine tabi tutulacak. Öte yandan yapılan açıklamada kulüp veya şahıslara ait bilgi verilmeyeceği vurgulandı.

Premier Lig yönetimi dün yaptığı açıklama ile takımların küçük gruplar halinde çalışmalarına başlamaları için oy birliği ile karar aldığını resmen duyurmuştu.

Premier Lig'den de dev adım! Corona virüsü...