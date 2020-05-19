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'tan sosyal mesafe vurgusu

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un teknik direktörü , sosyal mesafe kuralına uyulduğu sürece futbolcuların güvende olacağını söyledi. Antrenmanlara yeniden izin verilmesinden memnun olduğunu belirten Klopp, "Farklı fikirler var ancak sosyal mesafe kuralına uyulduğu ve sık sık test yapıldığı sürece futbolcuların güvende olacağını düşünüyorum." dedi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 19.5.2020 22:44 ABONE OL
Jürgen Klopp'tan sosyal mesafe vurgusu

Klopp, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle yasaklanan antremanlara yeniden izin verilmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kararın aceleye getirilmeden alındığı dile getiren Alman teknik adam, "Farklı fikirler var ancak sosyal mesafe kuralına uyulduğu ve sık sık test yapıldığı sürece futbolcuların güvende olacağını düşünüyorum." yorumunu yaptı.

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Ligleri başlatan Almanya'yı örnek veren Klopp, "Birkaç oyuncuda daha önce koronavirüs çıkmıştı ancak 5 hafta antrenman yaptılar ve şimdi oynuyorlar." ifadesini kullandı.

Klopp, seyircisiz maçlardaki futbolun eskisi gibi olmayacağını ancak şimdilik başka bir seçeneğin olmadığını sözlerine ekledi.

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Jürgen Klopp'tan sosyal mesafe vurgusu
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