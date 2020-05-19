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'da gündem play-off

Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle askıya alınan ve son maçların 8 Mart tarihinde oynandığı Birinci Futbol Ligi'nde () geri kalan haftalar için İspanya Futbol Federasyonu play-off önerisini gündeme getirdi.

Giriş Tarihi: 19.5.2020 22:28 ABONE OL
La Liga'da gündem play-off

Corona virüsü sebebiyle ertelenen İspanya Ligi'nin geleceği tartışma konusu olmaya devam ediyor. Son olarak federasyon, La Liga'ya play-off sistemini önerdi.

PLAY-OFF ÖNERİSİ GELDİ

Geçtiğimiz günlerde La Liga Başkanı Javier Tebas, corona virüsü salgını nedeniyle durdurulan liglere 12 haziran'da başlamak istediklerini açıklamış ve kalan maçları tamamlamak istediklerinden bahsetmişti. Bununla ilgili İspanya Futbol Federasyonu, yeni bir fikir ortaya attı.

Buna göre federasyon, ligleri daha hızlı bitirebilmek için sezon sonuna kadar play-off sisteminin devreye girmesinin önerildiğini açıkladı.

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La Liga'da gündem play-off
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