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açıkladı! İşte 'nın planı

Başkanı , yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ara verilen Avrupa kupalarını ağustos ayı sonuna kadar tamamlamayı planladıklarını söyledi. Öte yandan Avrupa'da liglerin önemli bir bölümünün yeniden başlayacağını belirten Ceferin, " ve 'nin neden oynanmaması gerektiğini anlamıyorum." ifadelerini kullandı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 20.5.2020 20:10 ABONE OL
Alexander Ceferin açıkladı! İşte UEFA'nın Şampiyonlar Ligi planı

Ceferin, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin geleceği hakkında Portekiz'in Record gazetesine açıklamalarda bulundu.

Sezonu tamamlamak istediklerini belirten Ceferin, "Planımız ağustos ayı sonuna kadar bitirmek. Bunun işe yarayacağını düşünüyorum. Ne olacağını bilemezsiniz ama işler (koronavirüs salgını) sakinleşiyor gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da liglerin yüzde 80'inin yeniden başlayacağını dile getiren UEFA Başkanı, "Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin neden oynanmaması gerektiğini anlamıyorum." yorumunu yaptı.

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Alexander Ceferin açıkladı! İşte UEFA'nın Şampiyonlar Ligi planı
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