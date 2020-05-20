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Beko'da beklenmedik ayrılık! Nando De Colo...

Beko'da bütçe düşürülmesi söz konusu ve takımın geleceğine dair belirsizlikler sürüyor. Önce uzun yıllardır Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Obradovic'in şimdi de takımın Fransız oyun kurucusu Nando De Colo'nun ismi ayrılık iddiaları ile gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 20.5.2020 14:18 ABONE OL
Fenerbahçe Beko'da beklenmedik ayrılık! Nando De Colo...

Fenerbahçe'de yaprak dökümü başlıyor... Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle Basketbol Ligi tescil edilirken, takımlar da uğradığı mali zararı en aza indirmek için çalışmalarını yürütüyor.

Bu bağlamda şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Fenerbahçe de, bütçesinde daralmaya gideceğinin sinyallerini vermişti.

Fransız basını, konu ile ilgili yaptığı haberde, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Nando de Colo'nun, sarı lacivertli takımdan ayrılabileceğini ifade etti.

BÜTÇE AZALIRSA...
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Fenerbahçe, bütçesini daratmaya gitmesi halinde, oyuncularıyla yıllık ücret konusunda yeniden anlaşmak için teklif götürecek.

Bu teklifin Nando de Colo tarafından kabul edilmeyeceği aktarılırken, iki tarafın uzlaşamaması halinde ayrılığın kaçınılmaz olduğu belirtildi.

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Fenerbahçe Beko'da beklenmedik ayrılık! Nando De Colo...
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