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Getafe Başkanı Torres açıkladı: ve 'yı alıyorduk

İspanyol ekibi Getafe'nin başkanı Angel Torres bir dönem ve 'yı takıma getirmek üzere olduklarını açıkladı. İşte Torres'in konuyla ilgili yaptığı çarpıcı açıklamalar.

Giriş Tarihi: 20.5.2020 20:15 ABONE OL
Getafe Başkanı Torres açıkladı: Lionel Messi ve Pep Guardiola'yı alıyorduk

Getafe'nin bir dönem Messi ve Guardiola'yla anlaşma sağlamaya çok yakın olduğu ortaya çıktı. Bu iddiaların sahibi ise Getafe Kulübü'nün Başkanı Angel Torres.

2003-10 yılları arasında Barcelona Başkanı Joan Laporta ile yakın ilişkileri bulunan Torres, Marca'ya verdiği demeçte, ''Messi'nin Barcelona'ya yeni geldiği dönemde onu Getafe'ye getirmeye çok yaklaştık.'' dedi.

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Messi transferini o dönem çok istediklerini ifade eden Torres, Barcelona teknik direktörü Frank Rijkaard'ın bunu kabul etmediği ve transferin sadece arzuda kaldığını belirtti.

Lionel Messi'nin transferini gerçekleştiremeyen Getafe Başkanı, bir diğer hayalini gerçekleştirmek için harekete geçmişti.

Torres, başarısız olan transfer girişiminin ardından teknik direktörlük koltuğuna Guardiola'yı getirmeyi amaçlıyordu.

BARCELONA BAŞKANI GUARDIOLA'YI BIRAKMADI

Hedef, o zamanlar Getafe'yi çalıştıran Michael Laudrup ile Guardiola'yı takas etmekti. Barcelona Başkanı Laporta Guardiola'ya bağlı kalma kararı aldı ve bu takas gerçekleşmedi.

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Getafe Başkanı Torres açıkladı: Lionel Messi ve Pep Guardiola'yı alıyorduk
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