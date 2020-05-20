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Kanoute'den örnek hareket! Cami yapılması için 1 milyon dolar topladı

Futbolculuk kariyerinin önemli bir bölümünü İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Sevilla'da geçiren ve kariyerini 2013 yılında noktalayan Frederic Kanoute, İspanya'nın Sevilla kentinde cami yapılması amacıyla başlattığı kampanyada 1 milyon dolar toplamayı başardı.

Giriş Tarihi: 20.5.2020 21:45 ABONE OL
Kanoute'den örnek hareket! Cami yapılması için 1 milyon dolar topladı

Kariyerinde Lyon, West Ham United, Tottenham Hotspur, Sevilla ve son olarak Beijing Guoan gibi büyük takımlarda forma terletmiş olan Kanoute, yaklaşık 700 yıldır Sevilla kentinde Müslümanların camisi olmadığına dikkat çekti.

20 YAŞINDA İSLAM'A GEÇTİ

20 yaşında İslam'a geçen Fransa doğumlu Kanoute, Sevilla kulübündeforma giydiği dönemde şehirde cami bulmakta çok zorlandığını belirterek bu boşluğu doldurmak için Müslümanların küresel online bağış toplama sitesinde bağış kampanyası başlattı.

1 MİLYON DOLAR TOPLADI

41 yaşındaki eski futbolcu, "Kanoute 4 Seville Mosque" isimli kampanyaya bir yılda 1 milyon dolar toplamasının ardından Twitter'dan "Katılan herkese teşekkür ederim, Allah sizden razı olsun" paylaşımını yaptı.

KURAN KURSU DA OLACAK

Kanoute'nin cami projesi tamamlandıktan sonra İslam kültürüne ait dersler, Kuran kursları ve Arapça eğitimi gibi aktiviteler de yer alacak.

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Kanoute'den örnek hareket! Cami yapılması için 1 milyon dolar topladı
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