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'nin kupa paylaşımına 'dan cevap

’nin resmi Twitter hesabından 2010-2011 sezonu için yaptığı paylaşıma, 'dan cevap geldi.

Giriş Tarihi: 22.5.2020 09:28 Son Güncelleme: 22.5.2020 09:35 ABONE OL
Fenerbahçe'nin kupa paylaşımına Trabzonspor'dan cevap

Fenerbahçe, resmi Twitter hesabından 2010-2011 sezonu için paylaşımda bulundu. Sarı lacivertli takımın yaptığı paylaşımda,"Bu bir "şampiyonluk", bir "kupa", bir "başarı" değil! Bu; haksızlığa başkaldırı, düşmana karşı galibiyet. Önce Fenerbahçe'yi sonra Türkiye'yi hedef alanlara karşı ilk zafer ilk direniş ilk uyanış!" ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor da bu paylaşıma 2011-2012 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı Inter deplasmanından görüntüler ile cevap verdi ve "Şampiyonlar Şampiyonlar Ligine Gider" notunu düştü.

İşte o paylaşımlar...

FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI




TRABZONSPOR'UN PAYLAŞIMI

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Fenerbahçe'nin kupa paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
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