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Ligi corona virüsü nedeniyle iptal edildi

Corona virüsü nedeniyle askıya alınan liglerin durumu netleşmeye devam ediyor. Avrupa'da , ve İskoçya'da sezonlar tescil edilmişti. da ligin sonlandırıldığını ve şampiyon ilan edilmeyeceğini duyurdu.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 22.5.2020 21:17 ABONE OL
Meksika Ligi corona virüsü nedeniyle iptal edildi

Meksika'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan 1. Futbol Ligi'nde (Liga MX) 2019-2020 sezonu iptal edildi.

Liga MX'ten yapılan açıklamada, sezonun sonlandırılmasına karar verildiği ve bu sezon şampiyon ilan edilmeyeceği belirtildi.

Ligin ilk iki sırasında yer alan Cruz Azul ve Leon takımlarının gelecek sezon CONCACAF Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği kaydedildi.

Liga MX ekiplerinde Santos Laguna, dün 8 oyuncusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Meksika'da birinci ve ikinci ligler arasında düşme ve yükselme 5 yıl süreyle kaldırılmıştı.

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Meksika Ligi corona virüsü nedeniyle iptal edildi
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