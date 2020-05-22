Yusuf Yazıcı'dan corona virüsü paylaşımı!

Bu sezonun başında Trabzonspor'dan Fransa'nın Lille takımına 17,50 milyon Euro transfer bedeli ile transfer olan Yusuf Yazıcı, Aralık ayında geçirdiği sakatlık sonrası takımından uzun süre ayrı kaldı. Lille formasıyla çıktığı 25 maçta 1 gol 4 asistlik performans gösteren Yusuf Yazıcı, sakatlıktan dolayı da 21 maçta takımını yalnız bıraktı. Tedavisi tamamlanan ve sahalara dönmeyi bekleyen yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından corona virüsü paylaşımında bulundu. Yazıcı, yaptığı paylaşımda, "Hayatımızdaki her şeyin önemini anladığımız bir dönemden geçiyoruz. İyisiyle, kötüsüyle yaşadıklarımızın aslında bu hayatın renkleri olduğunu görüyoruz. Zor günler geçirdik ama kurallara uyarak çok daha güzellerine kavuşacağız. Ve daha da güzeli; bunu hep birlikte başaracağız…" ifadelerini kullandı.



İşte Yusuf Yazıcı'nın paylaşımı







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