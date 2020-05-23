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'ın iki yıldızından indirim kararı!

Corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik olarak zor günler yaşayan , oyuncularıyla maaş indirimi konusunda temaslarını sürdürüyor. İlk etapta indirime yanaşmayan isimlerden Vida ve Ljajic fikrini değiştirdi. Beşiktaş'ta mutlu olan ikili, ücretlerinden fedakârlık yaparak takımda kalmak istiyorlar.

Giriş Tarihi: 23.5.2020 01:56 Son Güncelleme: 23.5.2020 07:53 ABONE OL
Beşiktaş'ın iki yıldızından indirim kararı!

'tan kazandığı 3 milyon euro maaşla zirvede yer alan Domagoj Vida ile yine kazanç olarak ilk 5'teki isimlerden Adem Ljajic gelecek yıl da takımda kalma taraftarı.

Beşiktaş'ın iki yıldızından indirim kararı!

Yönetimle henüz yüz yüze görüşmeyen iki futbolcu da indirime olumlu yaklaşacak.

Beşiktaş'ın iki yıldızından indirim kararı!

Hırvat stoperin, İstanbul'da olmaktan çok mutlu olduğunu ve takımla yola devam etmeyi planladığı kaydedildi.

Beşiktaş'ın iki yıldızından indirim kararı!

Daha önce İtalya'ya dönerek bir kez daha şansını denemek istediğini Çizme basınında dile getiren Ljajic de şimdilik frene bastı.

Beşiktaş'ın iki yıldızından indirim kararı!

28 yaşındaki oyuncu İtalya planını beklemeye alırken maaşında indirime giderek kalmaktan yana.

Beşiktaş'ın iki yıldızından indirim kararı!
Beşiktaş'ın iki yıldızından indirim kararı!
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Beşiktaş'ın iki yıldızından indirim kararı!
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