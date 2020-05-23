Beşiktaş'ın iki yıldızından indirim kararı!

Beşiktaş'tan kazandığı 3 milyon euro maaşla zirvede yer alan Domagoj Vida ile yine kazanç olarak ilk 5'teki isimlerden Adem Ljajic gelecek yıl da takımda kalma taraftarı.
Yönetimle henüz yüz yüze görüşmeyen iki futbolcu da indirime olumlu yaklaşacak.
Hırvat stoperin, İstanbul'da olmaktan çok mutlu olduğunu ve takımla yola devam etmeyi planladığı kaydedildi.
Daha önce İtalya'ya dönerek bir kez daha şansını denemek istediğini Çizme basınında dile getiren Ljajic de şimdilik frene bastı.
28 yaşındaki oyuncu İtalya planını beklemeye alırken maaşında indirime giderek kalmaktan yana.