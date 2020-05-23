Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Çağlar'ı espri konusu yaptı

Çağlar'ı espri konusu yaptı

'de forması giyen milli futbolcu hükümetin koyduğu zorunlu sosyal mesafe kuralı sonrası takım arkadaşlarının espri konusu oldu.

Giriş Tarihi: 23.5.2020 15:42 ABONE OL
Çağlar'ı espri konusu yaptı

İngiltere Premier Lig'de Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü hükümetin koyduğu zorunlu sosyal mesafe kuralı sonrası takım arkadaşlarının espri konusu oldu. Leicesterli futbolcular, kurallar sonrası Çağlar üile ilgili esprili paylaşımlar yaptı. Daha önce Leicesterli futbolcuların röportajlarında Çağlar Söyüncü'nün tokalaşırken takım arkadaşlarının ellerini aşırı derecede sıkıp bırakmadığı, kollarıyla boyunlarını sıktığı ve çeşitli el şakaları yaptığı görülüyordu. Leicesterli futbolcular, antrenmanlardaki 2 metrelik zorunlu sosyal mesafe kuralları sonrası Çağlar ile ilgili esprilerini sosyal medya hesaplarından yayınladı. Ben Chilwell, milli yıldızımızın instagram hesabındaki bir paylaşımının altına, "Artık bize zarar veremeyeceksin Çağlar" yorumunu yazdı.Harvey Barnes, "O şakalardan ben hiç nasibimi almadım ama yaptığını çok gördüm. Çağlar harika bir karakter. Çok eğlenceli ve takımın havasını yükselten biri" ifadelerini kullanmıştı.


GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çağlar'ı espri konusu yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA