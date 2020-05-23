Çağlar'ı espri konusu yaptı

İngiltere Premier Lig'de Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü hükümetin koyduğu zorunlu sosyal mesafe kuralı sonrası takım arkadaşlarının espri konusu oldu. Leicesterli futbolcular, kurallar sonrası Çağlar üile ilgili esprili paylaşımlar yaptı. Daha önce Leicesterli futbolcuların röportajlarında Çağlar Söyüncü'nün tokalaşırken takım arkadaşlarının ellerini aşırı derecede sıkıp bırakmadığı, kollarıyla boyunlarını sıktığı ve çeşitli el şakaları yaptığı görülüyordu. Leicesterli futbolcular, antrenmanlardaki 2 metrelik zorunlu sosyal mesafe kuralları sonrası Çağlar ile ilgili esprilerini sosyal medya hesaplarından yayınladı. Ben Chilwell, milli yıldızımızın instagram hesabındaki bir paylaşımının altına, "Artık bize zarar veremeyeceksin Çağlar" yorumunu yazdı.Harvey Barnes, "O şakalardan ben hiç nasibimi almadım ama yaptığını çok gördüm. Çağlar harika bir karakter. Çok eğlenceli ve takımın havasını yükselten biri" ifadelerini kullanmıştı.



