Dortmund, Wolfsburg'u da devirdi! Wolfsburg 0-2 Dortmund (MAÇ SONUCU)

Corona virüsü nedeniyle askıya alınan Bundesliga, 2 aylık aranın ardından geçen hafta başlamıştı.
Salgın sonrası çıktığı ilk maçta Schalke'yi 4-0 yenerek adeta şov yapan Dortmund, Wolfsburg'u da devirmeyi başardı.
Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri 32'de Guerreiro ve 78'de Hakimi kaydetti.
Bu sonuçla puanını 57 yapan Dortmund, lider Bayern Münih'i takibini sürdürdü. Wolfsburg ise 9 puanda kaldı.Micheal Zorc açıkladı! Dormund ve Götze... Erling Haaland kaldığı yerden devam! Borussia Dortmund 4 - 0 Schalke 04 (MAÇ SONUCU) Borussia Dortmund'dan 'sosyal mesafeli' gol sevinci