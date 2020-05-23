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Dortmund, 'u da devirdi! Wolfsburg 0-2 Dortmund (MAÇ )

'nın 27. haftasında sahasında Dortmund'u konuk etti. Geçen hafta 'yi 4-0'lık skorla deviren Dortmund, bu hafta ise Wolfsburg deplasmanından 3 puanla dönmesini bildi. Guerreiro ve Hakimi'nin golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılan sarı-siyahlı ekip, puanını 57 yaparken, Wolfsburg ise 39 puanda kaldı.

Giriş Tarihi: 23.5.2020 18:32 ABONE OL
Dortmund, Wolfsburg'u da devirdi! Wolfsburg 0-2 Dortmund MAÇ SONUCU

Corona virüsü nedeniyle askıya alınan Bundesliga, 2 aylık aranın ardından geçen hafta başlamıştı.

Salgın sonrası çıktığı ilk maçta Schalke'yi 4-0 yenerek adeta şov yapan Dortmund, Wolfsburg'u da devirmeyi başardı.

Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri 32'de Guerreiro ve 78'de Hakimi kaydetti.

Bu sonuçla puanını 57 yapan Dortmund, lider Bayern Münih'i takibini sürdürdü. Wolfsburg ise 9 puanda kaldı.

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Dortmund, Wolfsburg'u da devirdi! Wolfsburg 0-2 Dortmund (MAÇ SONUCU)
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