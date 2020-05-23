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milli yıldızdan söz aldı!

Sezon sonunda hayatına son vererek kariyerine 'de sportif direktör olarak devam etmesi beklenen , çalışmalarına hız verdi. Belözoğlu, kariyerine 'da devam eden milli yıldızdan Fenerbahçe'ye gelmesi için söz aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.5.2020 07:20 Son Güncelleme: 23.5.2020 07:28 ABONE OL
Emre Belözoğlu milli yıldızdan söz aldı!

yönetimindeki iki yılda şampiyonluğun uzağında kalan 'de bu yıl büyük bir anlam ifade ediyor.

Emre Belözoğlu milli yıldızdan söz aldı!

Başkanlığının 3'üncü yılında sarı-lacivertlilere şampiyonluğu yeniden tattırmak isteyen Koç, 'nu sezon sonunda sportif direklük görevine getirecek.

Emre Belözoğlu milli yıldızdan söz aldı!

yaşantısını noktaladıktan sonra da için hizmet verecek olan da şimdiden çalışmalara başladı.

Emre Belözoğlu milli yıldızdan söz aldı!

Genç ve potansiyalli futbolcuları kadroya katmak için gecesini gündüzüne katan Belözoğlu bir yandan da şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro kurmak için çalışıyor.

Emre Belözoğlu milli yıldızdan söz aldı!

Fotomaç'ın haberine göre bu bağlamda direkt takıma katkı yapacak futbolcular üzerinde de duran yılın transferi için söz aldı.

Emre Belözoğlu milli yıldızdan söz aldı!

Belözoğlu, sezon sonunda sözleşmesi bitecek isim ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Emre Belözoğlu milli yıldızdan söz aldı!

NURİ İLE ANLAŞMA TAMAM
Gelecek sezon için politikasını yerli ve düşük maliyetli isimler üzerine şekillendirmeye çalışan , ilk hedefi olan ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Emre Belözoğlu milli yıldızdan söz aldı!

Sportif direktörlüğe hazırlanan 'nun, önceki gün 31 yaşındaki orta saha ile bir görüşme daha yaptığı ve Nuri'yi 'ye gelmeye ikna ettiği öğrenildi.

Emre Belözoğlu milli yıldızdan söz aldı!

Bundesliga'da bu sezon düşme potasında yer alan ile sözleşmesi bitecek olan milli futbolcunun, kariyerinin son bölümünü 'de geçirme konusunda istekli olduğu ifade edildi.

Emre Belözoğlu milli yıldızdan söz aldı!

TÜRKİYE İLE BAĞLARI HALA ÇOK SIKI
Türk asıllı yıldızların Alman 'nı seçtiği dönemde hiç düşünmeden A Milli Takımı'na tercih eden, ile özdeşleşmesine rağmen ve gibi takımların formalarını giyen Nuri'nin Emre ile yaptığı konuşmada, "Ağabey, 'ye gelmeyi ben de çok istiyorum. Şu zor günleri atlatalım, oturur daha detaylı konuşuruz. 'de oynamak benim için bir onur" dediği öğrenildi.

Emre Belözoğlu milli yıldızdan söz aldı!

Aile bağlarına sadık olan, eğitimine çok önem veren Nuri, 'deki akraba ve arkadaşlarıyla da ilişkilerini sıkı şekilde koruyor.

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Emre Belözoğlu milli yıldızdan söz aldı!
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