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En çok kazanan sporcu

Japon tenisçi , 37,4 milyon dolarlık geliriyle son bir yılda en fazla kazanan oldu.

Giriş Tarihi: 23.5.2020 15:45 ABONE OL
En çok kazanan sporcu Naomi Osaka

Japon tenisçi Naomi Osaka, 37,4 milyon dolarlık geliriyle son bir yılda en fazla kazanan kadın sporcu oldu. Forbes dergisinin maaş, sponsor gelirleri ve bonusları dahil ederek hazırladığı listede, en çok kazanan kadın sporculara yer verildi. 22 yaşındaki sporcu Osaka, 37,4 milyon dolarlık kazancıyla son 4 yıldır zirvede olan ABD'li tenisçi Serena Williams'ı geride bırakarak listenin başına yerleşti. Osaka, 2015 yılında 29,7 milyon dolar kazanan Sharapova'yı da geçerek tüm zamanların en çok kazanan kadın sporcusu unvanını da elde etti.

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En çok kazanan sporcu Naomi Osaka
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