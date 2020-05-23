Hakan Çalhanoğlu Milan kararını verdi!

"ANTRENÖRE KARAR VERMEK BENİM İŞİM DEĞİL"

Çalhanoğlu, Rangnick'i ise Almanya'da antrenörlük yaptığı pek çok oyuncu vasıtasıyla tanıdığını belirterek, "Ama gelecek sezon, o ya da başka birinin Milan'ın antrenörü olup olmayacağına karar vermek benim işim değil. Ben hem ona hem de Pioli'ye saygı duyuyorum. İkisini de hoca olarak beğeniyorum" diye konuştu.