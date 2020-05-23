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’da B planı hazır: Play-offlar

Serie A'nın kaderi 'ta belli olacak. A, İtalya Futbol Federasyonu ve İtalya bu tarihte toplanacak ve bir karara varacak.

Giriş Tarihi: 23.5.2020 15:49 Son Güncelleme: 23.5.2020 15:50 ABONE OL
İtalya’da B planı hazır: Play-offlar

İtalya Serie A'nın kaderi 28 Mayıs'ta belli olacak. Kulüpler Birliği Serie A, İtalya Futbol Federasyonu ve İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora bu tarihte toplanacak ve bir karara varacak. İtalyan medyasından La Repubblica'nın haberine göre; bu toplantıda kesin karar verilecek. Ancak maçlar oynanırken bir virüs dalgası daha olması ve lige yeniden ara verilmesi durumunda ise B planı hazır. Yani 'play-off' sistemi devreye girecek. Burada 6 takım sıralama için aralarında play-off maçları oynayacaklar. Aynı sistem küme düşme hattı için de geçerli olacak.

Play-off durumunda şampiyonluk tablosunun eşleşmeleri:

Juventus ve Lazio, otomatikman yarı final

Roma-Atalanta çeyrek finali / Galip vs Juventus

Inter-Napoli çeyrek finali / Galip vs Lazio

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İtalya’da B planı hazır: Play-offlar
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