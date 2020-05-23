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'e transfer oluyor!

'ı alacakları ve sözleşmesini sonlandırmak için 'ya şikayet eden , siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesini sonlandırmıştı. Bonservisi 'da olan ancak İngiliz ekibi tarafından da istenmeyen Alman kaleci, ülkesinin yolunu tutacak. 26 yaşındaki kalecinin 'e imza atacağı ifade ediliyor.

Giriş Tarihi: 23.5.2020 20:32 Son Güncelleme: 23.5.2020 20:32 ABONE OL
Loris Karius Hertha Berlin'e transfer oluyor!

Beşiktaş ile olan sözleşmesini alacaklarının ödenmemesi nedeniyle fesheden Loris Karius, önümüzdeki sezon da bonservisinin olduğu Liverpool'da kalamayacak.

Goal'ün İngiliz edisyonunda yer alan habere göre, Almanya Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin, 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Alman kaleci ile ilgilenen başka kulüplerin de olduğu vurgulanırken, Hertha Berlin ihtimalinin şu anda tüm taraflar için en mantıklı seçenek olarak öne çıktığı vurgulandı.

Liverpool ile 1 yıllık sözleşmesi kalan ve şu anda idmanlara çıkamayan Karius, Beşiktaş'ta 67 maça çıkarken, kalesinde 95 gol gördü.

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Loris Karius Hertha Berlin'e transfer oluyor!
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