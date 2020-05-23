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'dan açıklaması!

Son dakika haberleri... 'in ikinci yarısında üst üste puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe'de bu süreçte ile yollar ayrıldı. Yeni için gündemine pek çok isim gelen sarı lacivertlilerde en çok öne çıkan isi isim ise ve Erol Bulut. Kanarya'nın gündeminde olan Nenad Bjelica, Fenerbahçe hakkında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 23.5.2020 13:04 Son Güncelleme: 23.5.2020 13:22 ABONE OL
Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe teknik direktör arayışlarını sürdürürken takımın gözde adaylarından Nenad Bjelica sarı-lacivertli takımla ilgili açıklamalarda bulundu

RTL'ye konuşan Bjelica, Fenerbahçe ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Fenerbahçe, 30 milyon taraftara sahip büyük bir kulüp. Ben dahil her antrenör için orada çalışmak zor. Fenerbahçe'ye 'evet' demedim. Müzakereler bitmedi. Beni aradılar ve durumumu sordular. Takımı Haziran başında devralmamı istediler. Ancak Türkiye'de şartlar henüz hazır değil." diye konuştu.

Hürriyet'in haberine göre 48 yaşındaki Nenad Bjelica, iki yıldır çalıştırdığı Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'ten Nisan ayında ayrıldı.

Hırvat teknik adam daha önce Lech Poznan, Spezia, Austria Wien, Wolfsberger, Lustenau ve Karnten'i çalıştırdı.

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Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe açıklaması!
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