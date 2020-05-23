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ile yenişemedi! Paderborn 1-1 Hoffenheim (MAÇ )

'nın 27. hafta mücadelesinde , sahasında 'i ağırladı. Kümede kalma mücadelesi veren ev sahibi takım ile orta sıralarda yer alan Hoffenheim, Skov ve Srbeny'nin karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Paderborn 18, Hoffenheim ise 36 puana yükseldi.

Giriş Tarihi: 23.5.2020 18:40 ABONE OL
Paderborn ile Hoffenheim yenişemedi! Paderborn 1-1 Hoffenheim MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'da ligin son sırasında yer alan Paderborn taraftarı önünde Hoffenheim ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşma çok hızlı başlarken konuk ekip Skov'un golüyle 4. dakikada öne geçti. Paderborn ise bu gole 9. dakikada Srbeny ile yanıt verdi. Ev sahibi takım maç boyunca 5 oyuncu değişikliği hakkını kullanırken, Hoffenheim 3 değişiklik yaptı.

90 dakikanın 1-1 sona ermesiyle Paderborn puanını 18'e yükseltti ve son sıradan kurtulamadı. Hoffenheim ise 36 puana çıkarak 9. sıradaki yerini korudu.

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Paderborn ile Hoffenheim yenişemedi! Paderborn 1-1 Hoffenheim (MAÇ SONUCU)
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