Roberto Carlos'tan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım!

Sezona şampiyon olma hedefiyle başlayan ancak ligin ikinci yarısında yaşanan üst üste kayıplarla zirveden kopan Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yollar ayrılmıştı.
Yeni hoca için çalışan sarı-lacivertliler, corona virüsü salgını sonrası lige verilen arayı fırsat bilerek transferde gaza basmıştı.
Ali Koç başkanlığındaki yönetim birçok isimle temaslarını sürdürüyor. Hırvat hoca Bjelica'nın yanı sıra Erol Bulut, Okan Buruk ve Abdullah Avcı da gündemde.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı teknik adamla görüştüğü iddialarının olduğu dönemde Carlos'un sosyal medya paylaşımı heyecan yarattı.
Carlos, Twitter hesabından, "İyi bayramlar Türkiue. Şimdi 'Evdekal' ve Roberto Carlos frikiklerini izle. Yakında görüşmek üzere..." ifadelerini kullandı.
Inter ve Real Madrid'in yanı sıra Türkiye'de Fenerbahçe forması giyen Roberto Carlos, Sivasspor ve Akhisarspor'da ise teknik adam olarak çalışmıştı.
İşte Roberto Carlos'un o paylaşımı...