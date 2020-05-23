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'tan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım!

Corona virüsü salgını nedeniyle 'e verilen arada çalışmalarını sürdüren 'nin teknik direktör arayışları sürüyor. Bjelica, , , gibi isimler sık sık gündeme gelirken, listede yer alan hocalardan birinin de olduğu iddia ediliyor. Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan, 'de antrenörlük deneyimi de olan Carlos'un son paylaşımı ise heyecan yarattı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.5.2020 19:34 Son Güncelleme: 23.5.2020 19:35 ABONE OL
Roberto Carlos'tan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım!

Sezona şampiyon olma hedefiyle başlayan ancak ligin ikinci yarısında yaşanan üst üste kayıplarla zirveden kopan 'de ile yollar ayrılmıştı.

Roberto Carlos'tan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım!

Yeni hoca için çalışan sarı-lacivertliler, corona virüsü salgını sonrası lige verilen arayı fırsat bilerek transferde gaza basmıştı.

Roberto Carlos'tan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım!

başkanlığındaki yönetim birçok isimle temaslarını sürdürüyor. Hırvat hoca Bjelica'nın yanı sıra , ve da gündemde.

Roberto Carlos'tan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım!

'nin düşündüğü bir başka ismin ise eski yıldızı olduğu iddia ediliyor.

Roberto Carlos'tan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım!

'nin Brezilyalı teknik adamla görüştüğü iddialarının olduğu dönemde Carlos'un sosyal medya paylaşımı heyecan yarattı.

Roberto Carlos'tan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım!

Carlos, Twitter hesabından, "İyi bayramlar Türkiue. Şimdi 'Evdekal' ve frikiklerini izle. Yakında görüşmek üzere..." ifadelerini kullandı.

Roberto Carlos'tan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım!

Inter ve 'in yanı sıra 'de forması giyen , ve Akhisarspor'da ise teknik adam olarak çalışmıştı.

Roberto Carlos'tan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım!

İşte Roberto Carlos'un o paylaşımı...

Roberto Carlos'tan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım!
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Roberto Carlos'tan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım!
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