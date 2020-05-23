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'dan flaş transfer! ...

'e verilen corona virüsü arası öncesi lider durumda bulunan , bir yandan da önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam ediyor. Yabancı sınırının düşürülmesine karşılık yerli oyunculara yönelen bordo mavili ekipte , yıldız oyuncunun mutlaka kadroya katılmasını istedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.5.2020 08:38 Son Güncelleme: 23.5.2020 09:20 ABONE OL
Trabzonspor'dan flaş transfer! Hüseyin Çimşir...

Fırtına gelecekte yabancı sayısının kademeli olarak azaltılmasına karşılık gardını aldı, yerli yıldızlara yöneldi.

Trabzonspor'dan flaş transfer! Hüseyin Çimşir...

Bordo-mavili ekibin gündemindeki isim 'de kiralık olarak forma giyen .

Trabzonspor'dan flaş transfer! Hüseyin Çimşir...

'da 'in "Mutlaka alalım" dediği 28 yaşındaki hücum oyuncusu için yönetim de ikinci kez hareket geçti.

Trabzonspor'dan flaş transfer! Hüseyin Çimşir...

temsilcisi, Serdar'ın bonservisini elinde bulunduran Huesca ile temas kurdu.

Trabzonspor'dan flaş transfer! Hüseyin Çimşir...

Bordo-mavili kulübün renklerine bağlamak istediği de kariyerini 'de devam ettirmeyi planlıyor.

Trabzonspor'dan flaş transfer! Hüseyin Çimşir...

Tecrübeli oyuncu bu konuda Huesca yönetiminden makul bir fiyat belirlemelerini talep ediyor.

Trabzonspor'dan flaş transfer! Hüseyin Çimşir...

Fotomaç'ın haberine göre 'un İspanyol temsilcisine maksimum 400 bin euro'luk bir bonservis bedeli önereceği öğrenildi.

Trabzonspor'dan flaş transfer! Hüseyin Çimşir...

bu sezon formasıyla fırtına gibi esiyor. Ligde 22 maçta 6 gol attı, 5 asist yaptı.

Trabzonspor'dan flaş transfer! Hüseyin Çimşir...
Trabzonspor'dan flaş transfer! Hüseyin Çimşir...
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Trabzonspor'dan flaş transfer! Hüseyin Çimşir...
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