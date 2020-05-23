Trabzonspor'un yıldızına kanca! Gomis'in yerine...

Haberde, 34 yaşındaki Fransız oyuncuya Ligue 2 ekiplerinden Toulouse'un talip olduğu belirtildi. Geçtiğimiz günlerde geleceği ile ilgili bir açıklama yapan Gomis ise şunları söylemişti: "Al-Hilal Riyad'da olmaktan dolayı çok memnunum ve orada pek çok kupa kazandım. Şu anda Türkiye ligine geri dönmeyeceğim. Al-Hilal taraftarlarına her zaman en iyisini vermek ve zaferler kazanmak elimden geleni yapacağım. Bu konuda bize oldukça destek veriyorlar."