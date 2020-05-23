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'un yıldızına kanca! 'in yerine...

'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan , corona virüsü nedeniyle verilen arada yeni sezonun çalışmalarını da sürdürüyor. Bir yandan kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan bordo-mavili takım, bir yandan da yıldız oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor. Sörloth, Abdulkadir Ömür, ve Ekuban'ın yanı sıra Nwakeme'nin de talipleri artıyor. İşte ekibindeki son gelişmeleri ve detayı...

Giriş Tarihi: 23.5.2020 20:20 Son Güncelleme: 23.5.2020 20:22 ABONE OL
Trabzonspor'un yıldızına kanca! Gomis'in yerine...

'e verilen araya lider giren 'da oynanan güzel futbol ve yıldız isimlerin gösterdiği üstün performans tekliflerini de beraberinde getirdi.

Trabzonspor'un yıldızına kanca! Gomis'in yerine...

, Alexander Sörloth ve Ekuban gibi birçok oyuncu için dev takımlar devrede. Son olarak ise Abdülkadir Ömür için 'nın Nice takımının nabız yokladığı iddia ediliyor.

Trabzonspor'un yıldızına kanca! Gomis'in yerine...

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek Şampiyonlar Ligi'nde yeniden boy göstermek isteyen bordo-mavililer kadrosunu da korumanın planlarını yapıyor.

Trabzonspor'un yıldızına kanca! Gomis'in yerine...

Mevcut kadrosuna yapılacak 3-4 takviye ile gelecek yıl da şampiyonluk yarışında olmak isteyen Fırtına'nın yıldızları için yeni iddialar da gelmeye devam ediyor. Son 2 sezondur gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kuran Nwakaeme de bu isimlerden biri.

Trabzonspor'un yıldızına kanca! Gomis'in yerine...

Daha önce yıldız futbolcu için devrede olan ekibi 'in bu kez çılgın bir plan üzerinde durduğu ifade edildi.

Trabzonspor'un yıldızına kanca! Gomis'in yerine...

Ligi ekiplerinden Al-Hilal Riyad, Fransız yıldız Bafetimbi 'in takımdan ayrılması durumunda yerine getirilecek oyuncuyu belirledi.

Trabzonspor'un yıldızına kanca! Gomis'in yerine...

Ajansspor'un basınından derlediği habere göre, 'de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Bafetimbi 'in yerine Nwakaeme düşünülüyor.

Trabzonspor'un yıldızına kanca! Gomis'in yerine...

Fahd Bin Navel başkanlığındaki Al-Hilal, 'in sezon sonunda takımdan ayrılmaya karar vermesi durumunda, alternatif olarak 'dan Anthony Nwakaeme'yi etmek istiyor.

Trabzonspor'un yıldızına kanca! Gomis'in yerine...

Haberde, 34 yaşındaki Fransız oyuncuya Ligue 2 ekiplerinden Toulouse'un talip olduğu belirtildi. Geçtiğimiz günlerde geleceği ile ilgili bir açıklama yapan ise şunları söylemişti: "Al-Hilal Riyad'da olmaktan dolayı çok memnunum ve orada pek çok kupa kazandım. Şu anda ligine geri dönmeyeceğim. Al-Hilal taraftarlarına her zaman en iyisini vermek ve zaferler kazanmak elimden geleni yapacağım. Bu konuda bize oldukça destek veriyorlar."

Trabzonspor'un yıldızına kanca! Gomis'in yerine...

Öte yandan bu sezon 28 maçta sahaya çıkan Bafetimbi , 19 gol ve 4 asist kaydetti.

Trabzonspor'un yıldızına kanca! Gomis'in yerine...
Trabzonspor'un yıldızına kanca! Gomis'in yerine...
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Trabzonspor'un yıldızına kanca! Gomis'in yerine...
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