Trabzonspor'un yıldızına kanca! Gomis'in yerine...

Süper Lig'e verilen araya lider giren Trabzonspor'da oynanan güzel futbol ve yıldız isimlerin gösterdiği üstün performans transfer tekliflerini de beraberinde getirdi.
Uğurcan Çakır, Alexander Sörloth ve Ekuban gibi birçok oyuncu için dev takımlar devrede. Son olarak ise Abdülkadir Ömür için Fransa'nın Nice takımının nabız yokladığı iddia ediliyor.
Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek Şampiyonlar Ligi'nde yeniden boy göstermek isteyen bordo-mavililer kadrosunu da korumanın planlarını yapıyor.
Mevcut kadrosuna yapılacak 3-4 takviye ile gelecek yıl da şampiyonluk yarışında olmak isteyen Fırtına'nın yıldızları için yeni iddialar da gelmeye devam ediyor. Son 2 sezondur gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kuran Nwakaeme de bu isimlerden biri.
Daha önce yıldız futbolcu için devrede olan Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in bu kez çılgın bir plan üzerinde durduğu ifade edildi.
Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Hilal Riyad, Fransız yıldız Bafetimbi Gomis'in takımdan ayrılması durumunda yerine getirilecek oyuncuyu belirledi.
Ajansspor'un Suudi Arabistan basınından derlediği habere göre, Al Hilal'de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Bafetimbi Gomis'in yerine Nwakaeme düşünülüyor.
Fahd Bin Navel başkanlığındaki Al-Hilal, Gomis'in sezon sonunda takımdan ayrılmaya karar vermesi durumunda, alternatif olarak Trabzonspor'dan Anthony Nwakaeme'yi transfer etmek istiyor.
Haberde, 34 yaşındaki Fransız oyuncuya Ligue 2 ekiplerinden Toulouse'un talip olduğu belirtildi. Geçtiğimiz günlerde geleceği ile ilgili bir açıklama yapan Gomis ise şunları söylemişti: "Al-Hilal Riyad'da olmaktan dolayı çok memnunum ve orada pek çok kupa kazandım. Şu anda Türkiye ligine geri dönmeyeceğim. Al-Hilal taraftarlarına her zaman en iyisini vermek ve zaferler kazanmak elimden geleni yapacağım. Bu konuda bize oldukça destek veriyorlar."