Werder Bremen deplasmanda tek attı 3 aldı! Freiburg 0-1 Werder Bremen (MAÇ SONUCU)

Bundesliga'da düşmeme mücadelesi veren Werder Bremen, Freiburg deplasmanında önemli bir galibiyete imza attı.

37 puanla 7. sırada bulunan Freiburg karşısında 1-0 kazanan Bremen, 3 puana Bittencourt'un 19. dakikada attığı golle uzandı. Misafir takımda Philipp Bargfrede, 88. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

1 maçı eksik bulunan Werder Bremen, bu sonuçla puanını 21 yaptı ve küme düşmemek için umutlarını artırdı.

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