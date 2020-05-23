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deplasmanda tek attı 3 aldı! Freiburg 0-1 Werder Bremen (MAÇ )

'nın 27. haftasında Freiburg ile karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi Bremen, 19. dakikada Bittencourt'un golüyle sahadan 1-0 galip ayrılmayı başardı. Bu galibiyetle Bremen puanını 21 yaparken, Freiburg ise 37 puanda kaldı.

Giriş Tarihi: 23.5.2020 18:53 ABONE OL
Werder Bremen deplasmanda tek attı 3 aldı! Freiburg 0-1 Werder Bremen MAÇ SONUCU

Bundesliga'da düşmeme mücadelesi veren Werder Bremen, Freiburg deplasmanında önemli bir galibiyete imza attı.

37 puanla 7. sırada bulunan Freiburg karşısında 1-0 kazanan Bremen, 3 puana Bittencourt'un 19. dakikada attığı golle uzandı. Misafir takımda Philipp Bargfrede, 88. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

1 maçı eksik bulunan Werder Bremen, bu sonuçla puanını 21 yaptı ve küme düşmemek için umutlarını artırdı.

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Werder Bremen deplasmanda tek attı 3 aldı! Freiburg 0-1 Werder Bremen (MAÇ SONUCU)
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