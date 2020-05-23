Yıldız isim Fenerbahçe’nin ayağına geldi!

Yeni sezonda çok iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.
Birçok önemli futbolcuyla temasa geçen sarı-lacivertliler'in ayağına bu kez yıldız kendiliğinden geldi!..
Takvim'in haberine göre, önümüzdeki sezon için santrfor arayışlarında olan Fenerbahçe, Belçikalı forvet Michy Batshuayi'nin transferi için startı verdi.
Sezon başında da transfer gündemine gelen Batshuayi'yi bu kez elden kaçırmak istemeyen yönetimin önümüzdeki hafta İngiliz kulübüyle görüşme kararı aldığı öğrenildi.
1 yıl sözleşmesi olan tecrübeli golcünün fiyatının 7-8 milyon Euro'ya indiği öğrenildi. Bu sezonki kötü performans nedeniyle bu rakam daha da düşebilir.
Chelsea ile 1 yıl sözleşmesi kalan 26 yaşındaki forvetin fiyatının 7-8 milyon Euro'ya indiği öğrenildi. Ayrıca bu sezonki kötü performans nedeniyle rakamın daha da düşme ihtimali var.