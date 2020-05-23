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Yıldız isim ’nin ayağına geldi!

Son dakika haberleri... ekiplerinden 'de forma giyen Belçikalı yıldız 'nin menajeri Fenerbahçe ile temasa geçti. Sarı lacivertli takım önümüzdeki hafta Lonra ekibi ile temasa geçebilir. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.5.2020 06:55 Son Güncelleme: 23.5.2020 07:23 ABONE OL
Fenerbahçe'ye Batshuayi müjdesi!

Yeni sezonda çok iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan 'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'ye Batshuayi müjdesi!

Birçok önemli futbolcuyla temasa geçen sarı-lacivertliler'in ayağına bu kez yıldız kendiliğinden geldi!..

Fenerbahçe'ye Batshuayi müjdesi!

Takvim'in haberine göre, önümüzdeki sezon için santrfor arayışlarında olan , Belçikalı forvet 'nin transferi için startı verdi.

Fenerbahçe'ye Batshuayi müjdesi!

Sezon başında da gündemine gelen Batshuayi'yi bu kez elden kaçırmak istemeyen yönetimin önümüzdeki hafta İngiliz kulübüyle görüşme kararı aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe'ye Batshuayi müjdesi!

1 yıl sözleşmesi olan tecrübeli golcünün fiyatının 7-8 milyon Euro'ya indiği öğrenildi. Bu sezonki kötü performans nedeniyle bu rakam daha da düşebilir.

Fenerbahçe'ye Batshuayi müjdesi!

ile 1 yıl sözleşmesi kalan 26 yaşındaki forvetin fiyatının 7-8 milyon Euro'ya indiği öğrenildi. Ayrıca bu sezonki kötü performans nedeniyle rakamın daha da düşme ihtimali var.

Fenerbahçe'ye Batshuayi müjdesi!
Fenerbahçe'ye Batshuayi müjdesi!
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Yıldız isim Fenerbahçe’nin ayağına geldi!
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