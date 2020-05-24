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Alex'ten duygusal bayram mesajı!

'nin efsane isimlerinden biri olan Alex de , yayımladığı mesajında bir başka efsaneyi andı. Brezilyalı yıldız, 'in elini öptüğü fotoğrafı hesabından paylaşarak, "Herkese iyi bayramlar" notunu düştü.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 24.5.2020 19:44 Son Güncelleme: 24.5.2020 19:44 ABONE OL
Alex'ten duygusal bayram mesajı!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza, sarı-lacivertlilerin efsane ismi merhum Lefter Küçükandonyadis'in elini öptüğü fotoğrafla Ramazan Bayramı mesajı yayımladı.

Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncusu Brezilyalı Alex de Souza, Ramazan Bayramı mesajı için sosyal medya hesabından duygulandıran paylaşımda bulundu.

42 yaşındaki eski futbolcu, sarı-lacivertli kulübün efsanelerinden merhum futbolcu Lefter Küçükandonyadis'in elini öptüğü fotoğrafı paylaşıp, "Herkese iyi bayramlar" yazdı.

Alex de Souza'nın vefa dolu paylaşımı büyük beğeni topladı.

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Alex'ten duygusal bayram mesajı!
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