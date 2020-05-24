Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Emre Belözoğlu: Cengiz Ünder dünyanın zirvesine çıkabilir

: dünyanın zirvesine çıkabilir

'nin deneyimli kaptanı , İtalyan basınından dello Sport'a özel açıklamalar yaptı. Inter günlerinden bahseden yıldız futbolcu, ve 'ndan övgüyle bahsetti. 40 yaşında merdiven dayayan Belözoğlu, Cengiz Ünder'in ilerleyen yıllarda dünyanın en iyileri arasına girebileceğini ifade etti.

Giriş Tarihi: 24.5.2020 20:20 Son Güncelleme: 24.5.2020 20:21 ABONE OL
Emre Belözoğlu: Cengiz Ünder dünyanın zirvesine çıkabilir

Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli oyunculardan biri olarak görülen , 2001 - 2005 yılları arasında Serie A devi Inter'in formasını terletmişti.

Emre Belözoğlu: Cengiz Ünder dünyanın zirvesine çıkabilir

39 yaşındaki Belözoğlu, 'nın ünlü gazetesi dello Sport'a verdiği röportajda İtalyan futboluna dair çarpıcı yorumlarda bulundu.

Emre Belözoğlu: Cengiz Ünder dünyanın zirvesine çıkabilir

Tecrübeli futbolcu ve ile ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Emre'nin açıklamalarının satır başları...

Emre Belözoğlu: Cengiz Ünder dünyanın zirvesine çıkabilir

Inter'den ayrılalı 15 yıl oldu. O dönemden çok güzel anılara sahibim. Milano'ya ne zaman dönsem taraftarlar bana çok iyi davranıyorlar. Beni seviyorlar, ben de onları seviyorum. Türkler ve İtalyanlar karakter olarak birbirlerine benziyorlar.

Emre Belözoğlu: Cengiz Ünder dünyanın zirvesine çıkabilir

Ben oynarken Serie A en ünlü ve en zor ligdi. Çok iyi oyunculara sahiptik. , Milan ve Roma da öyle. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Tabii Calciopoli skandalı patlamamış olsa neler olurdu bilemeyeceğiz.

Emre Belözoğlu: Cengiz Ünder dünyanın zirvesine çıkabilir

2002'de Lazio'ya attığım golleri bazen internette görüyorum. Fena değilmiş... Kişisel olarak benim için çok iyi bir yıldı.

Emre Belözoğlu: Cengiz Ünder dünyanın zirvesine çıkabilir

Hector Cuper bana güveniyordu. Beni hiç sahadan çıkarmayacağını, vazgeçilmez olduğumu söylüyordu. Açık sözlü bir insandı, pozitif anlamda. Onunla çok iyi bir dönem geçirdim.

Emre Belözoğlu: Cengiz Ünder dünyanın zirvesine çıkabilir

çok iyi bir antrenör. Bir kazanan. Futbolcularla çok yakın bir ilişki kuruyordu. Kendisini çok iyi anlatıyordu.

Emre Belözoğlu: Cengiz Ünder dünyanın zirvesine çıkabilir

Okan'la birlikte Inter'e imza günümüzde Moratti'ye Türk kahvesi verdik. Şaşırdı, 'Bir futbolcunun bana hediye vermesi nadirdir, genelde tam tersi olur' dedi. Güzel bir anımız. Moratti sıra dışı bir adam, iyi biri. Onu tek kelimeyle tarif edebilirim: Baba.

Emre Belözoğlu: Cengiz Ünder dünyanın zirvesine çıkabilir

Inter'i takip ediyorum. Conte'yi çok beğeniyorum. Çok iyi bir teknik direktör. Takım da onun fikirlerini sahaya mükemmel bir şekilde yansıtıyor.

Emre Belözoğlu: Cengiz Ünder dünyanın zirvesine çıkabilir

diğer takımlardan bir adım önde çünkü 'ya sahipler. Messi'yle birlikte dünyanın en iyisi o.

Emre Belözoğlu: Cengiz Ünder dünyanın zirvesine çıkabilir

Bence Milan'dan ayrılmamalı. Güçlü bir oyuncu, bizim futbolumuz için de önemli. Milan kadrosunu güçlendirdiğinde Hakan'ın da performansı artacaktır.

Emre Belözoğlu: Cengiz Ünder dünyanın zirvesine çıkabilir

harika bir oyuncu. Roma'ya gitmeden önce 'deki gelişimini gördüm ve bana inanın, o bir fenomen. Patlama yapması için sadece bir şeye ihtiyacı var: Her saat sadece futbolu düşünmek, başka şeylerle ilgilenmemek. Bu şekilde dünyanın zirvesine ulaşır."

Emre Belözoğlu: Cengiz Ünder dünyanın zirvesine çıkabilir
Emre Belözoğlu: Cengiz Ünder dünyanın zirvesine çıkabilir
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Emre Belözoğlu: Cengiz Ünder dünyanın zirvesine çıkabilir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA