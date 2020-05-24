Fenerbahçe sil baştan!

MAURICIO ISLA

Sözleşmesi haziran ayı sonunda bitecek olan Mauricio Isla ile yola devam edilmeyecek. Sezon boyunca performansı dalgalı seyreden Şilili futbolcunun yerine yeni bir sağ bek arayışına başlanacak. Isla da bu gelişmeyi doğrulayarak "Yeni adresimi şöyle belirleyeceğim, beni sevdiğini hissettiğim, bana en iyi projeyi sunan takıma gideceğim. Güney Amerika'da oynamak gerçekten güzel olur, bunu düşünüyorum. Boca Juniors'a gitmek isterim, Güney Amerika'nın en iyi 5 takımından biri. Aralık ayında Juan Roman Riquelme beni aradı ve konuştuk ancak sonrasında hiçbir görüşmemiz olmadı." dedi.