Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe sil baştan!

!

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden , devam eden şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Sarı lacivertli takım bunun için iddialı bir kadro kurma peşinde. Takımı değiştirecek olan Kanarya, transferde 2 imza birden attırmayı planlıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.5.2020 12:51 Son Güncelleme: 24.5.2020 12:53 ABONE OL
Fenerbahçe kadrosu sil baştan! 2 imza...

Geçen sezonun ardından bu sezon da büyük hayal kırıklığı yaratan , gelecek sezon için radikal kararlar almayı planlıyor. Bunun başında ise kadroda büyük bir revizyon düşüncesi yer alıyor.

Fenerbahçe kadrosu sil baştan! 2 imza...

MIHA ZAJC
döneminde şans bulamayan Miha Zajc, sakatlanmasaydı ocak ayında başka bir kulübe olacaktı. Sloven oyuncuyla yaz döneminde kulüp bulması yönünde bir toplantı yapılacak. Zajc'tan 5 milyon euro civarında bir bonservis geliri hedefleniyor.

Fenerbahçe kadrosu sil baştan! 2 imza...

TOLGA CİĞERCİ
Sezon sonunda ile olan sözleşmesi sona eren ile yeniden bir görüşme yapılacak. Fenerbahçe ile 8 maça daha çıkacak olan Tolga'nın kaderi bu süreçte belli olacak.

Fenerbahçe kadrosu sil baştan! 2 imza...

SADIK ÇİFTPINAR
, maaşından fedakarlık yapan 27 yaşındaki stopere her türlü formülü açık tutacak. Kendisine kulüp bulması halinde gidecek. Yedek kalmayı sorun etmeyen ve sağlıklı olduğu dönemde çalışmalarını profesyonelce sürdüren Sadık, gitmek istemezse kadroda tutulacak.

Fenerbahçe kadrosu sil baştan! 2 imza...

DENİZ TÜRÜÇ
Sezon başında Kayserispor'dan edilen , beklentileri karşılayamadı ancak Deniz'in önümüzdeki sezon da kadroda tutulması planlanıyor.

Fenerbahçe kadrosu sil baştan! 2 imza...

JAILSON
24 yaşındaki Brezilyalı orta saha, döneminde joker gibi kullanılsa da performansı yeterli bulunmadı. Jailson, belirli bir bonservis ücretiyle satış listesine konulacak.


Fenerbahçe kadrosu sil baştan! 2 imza...

ZANKA
, sezon sonu 'dan dönecek olan ve 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncuyu gelecek sezon da kiralık verecek. F.Bahçe'nin sezon başında ekibi Huddersfield'dan 2 milyon Euro bonservis bedeliyle ettiği ancak yaptığı peş peşe hataların ardından o dönemki teknik direktör 'ın isteğiyle ara transferde 'a kiralanan Mathias 'Zanka' Jorgensen Almanya'da da tutunamadı.

Fenerbahçe kadrosu sil baştan! 2 imza...

MAX KRUSE
sezon başında büyük uğraşlarla 'yi kadrosuna kattı. Bonservis bedeli ödenmeden edilen Alman yıldız, yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle beklenen performansı sergileyemedi. Salgın sürecinde corona virüsüne yakalanıp bunu atlatan Yönetimin buna yanıtı gecikmedi. Sarı-Lacivertliler, 32 yaşındaki futbolcuya, "5 milyon Euro teklif getirirsen, istediğin yere gidebilirsin" mesajını gönderdi. Kruse'nin ayrılması halinde maaş bütçesinde de 3 milyon Euro'luk rahatlama olacak. Bu arada Kruse, Bild Gazetesi'nde çıkan röportajında, " benim evim. Oraya dönmek isterim" diyerek ayrılık sinyali verdi.

Fenerbahçe kadrosu sil baştan! 2 imza...

MAURICIO ISLA
Sözleşmesi haziran ayı sonunda bitecek olan Mauricio Isla ile yola devam edilmeyecek. Sezon boyunca performansı dalgalı seyreden Şilili futbolcunun yerine yeni bir sağ bek arayışına başlanacak. Isla da bu gelişmeyi doğrulayarak "Yeni adresimi şöyle belirleyeceğim, beni sevdiğini hissettiğim, bana en iyi projeyi sunan takıma gideceğim. 'da oynamak gerçekten güzel olur, bunu düşünüyorum. 'a gitmek isterim, Güney Amerika'nın en iyi 5 takımından biri. Aralık ayında Juan Roman Riquelme beni aradı ve konuştuk ancak sonrasında hiçbir görüşmemiz olmadı." dedi.

Fenerbahçe kadrosu sil baştan! 2 imza...

NABIL DIRAR
34 yaşındaki Faslı oyuncunun sözleşmesi Comolli gitmeden hemen önce yenilendi. Dirar'ın maaşında ciddi oranda bir indirim yaparak sarı-lacivertli takımda kalması bekleniyor.

Fenerbahçe kadrosu sil baştan! 2 imza...

TOLGAY ARSLAN
2022 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan Tolgay Arslan, görev düştüğünde başarısız oldu. Geçen sezon ortasından bu yana kabul edilebilir performans gösteremeyen Tolgay'a kulüp bulması iletilecek.

Fenerbahçe kadrosu sil baştan! 2 imza...

HARUN TEKİN
30 yaşındaki tecrübeli kaleci, Berke Özer'in de dönecek olması nedeniyle vazgeçilen isimler arasında yer alıyor. 'e kendisine kulüp bulması istenecek. 'nin amacı, Harun Tekin'den az da olsa bir miktar bonservis geliri elde etmek...

Fenerbahçe kadrosu sil baştan! 2 imza...

ALTAY BAYINDIR
, sezon başında Ankaragücü'nden aldığı 21 yaşındaki kalecisinin gelişiminden memnun. Zaman zaman yaptığı hatalara rağmen Alman kaleci antrenörü Marco Knoop'tan gelen rapora göre de hareket eden sarı lacivertliler, Altay ile yola devam edecek.

Fenerbahçe kadrosu sil baştan! 2 imza...

ALPER POTUK AFFEDİLDİ
Corona virüsü sürecinden dolayı ekonomik anlamda zor günler geçiren sarı-lacivertli yönetime Alper'den bir mesaj daha geldi ve Potuk, "Gelecek sezon tek kuruş almadan 'ye hizmet etmeye hazırım" dedi. Fenerbahçe Yönetimi de kadro dışı bırakılan Alper Potuk'u affederek yeniden kadroya aldı. Alper, Samandıra'da takımın yapacağı çalışmalara katılacak.

Fenerbahçe kadrosu sil baştan! 2 imza...

HASAN ALİ KALDIRIM (Yeni sözleşme)
'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ile de ön görüşme yapan sarı-lacivertli takım, tecrübeli futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme üzerinden anlaşma sağladı. Fenerbahçe'den 1.8 milyon Euro kazanan 30 yaşındaki Hasan Ali, maaşını 1 milyon Euro seviyesine çekecek.

Fenerbahçe kadrosu sil baştan! 2 imza...

MEHMET EKİCİ (Yeni sözleşme)
Sözleşmesi bu yaz sona erecek olan 29 yaşındaki ile görüşmelere başlayan Yönetimi, Ekici'nin 1.4 milyon Euro olan maaşını 1 milyon Euro'ya indirmeyi kabul etmesinin ardından yeni sözleşme kararı aldı. Gelecek sezon dar bir ekonomi ve alternatifi geniş bir kadro ile mücadele etme kararı alan Fenerbahçe, sezonun sona ermesinin hemen ardından Mehmet Ekici ile 1+1 yıllık daha sözleşmenin altına imza atacak.

Fenerbahçe kadrosu sil baştan! 2 imza...

SERDAR AZİZ
, bu sezon en güvenilir stoper performansını sunan 29 yaşındaki ile yola devam etme kararı aldı. En sorunlu olan bölgelerden biri olan stoperde, en stabil performanslardan birini sunan Serdar Aziz'den vazgeçilmeyecek.

Fenerbahçe kadrosu sil baştan! 2 imza...

LUIZ GUSTO
, 32 yaşındaki Brezilyalı ön liberoya önümüzdeki sezon daha fazla sorumlulukla kadroda tutacak. Yaptığı liderlikle dikkat çeken Gustavo, önümüzdeki sezon ile birlikte takımın lideri ve kaptanı olacak.

Fenerbahçe kadrosu sil baştan! 2 imza...

OZAN TUFAN
Avrupa'dan mali açıdan daha cazip teklifler alsa da 'de kalmayı seçen , yeni yapılanmada liderlerden biri olacak. Fenerbahçe, 24 yaşındaki Ozan'ı satmayı düşünmüyor.

Fenerbahçe kadrosu sil baştan! 2 imza...

FERDİ KADIOĞLU
'nin 20 yaşındaki oyuncusunun gelişimi iyi devam ediyor ancak ilk 11'de fırsat bulduğu maçlarda sönük kalması da dikkat çekti. Yeni hocayla birlikte Ferdi hakkında kesin bir karar verilecek. Ferdi'nin bir Hollanda ekibine kiralanarak maç tecrübesi kazanması yönünde bir görüş de gündemde.

Fenerbahçe kadrosu sil baştan! 2 imza...

VEDAT MURIQI
, 25 yaşındaki Kosovalı oyuncusunun performansından memnun. Astronomik bir teklif gelmezse yola devam edilmeyecek. Ancak 25 milyon Euro ve üstü bir rakamda satılacak.

Fenerbahçe kadrosu sil baştan! 2 imza...

MEVLÜT ERDİNÇ
Vedat Muriqi'ye rakip olması ve forma rekabetini artırması hedefiyle alınan 33 yaşındaki santrforun sözleşmesi 2021 yazında sona erecek.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe sil baştan!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA