Fenerbahçe sil baştan!

Geçen sezonun ardından bu sezon da büyük hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe, gelecek sezon için radikal kararlar almayı planlıyor. Bunun başında ise kadroda büyük bir revizyon düşüncesi yer alıyor.
MIHA ZAJC
Ersun Yanal döneminde şans bulamayan Miha Zajc, sakatlanmasaydı ocak ayında başka bir kulübe transfer olacaktı. Sloven oyuncuyla yaz döneminde kulüp bulması yönünde bir toplantı yapılacak. Zajc'tan 5 milyon euro civarında bir bonservis geliri hedefleniyor.
TOLGA CİĞERCİ
Sezon sonunda Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren Tolga Ciğerci ile yeniden bir görüşme yapılacak. Fenerbahçe ile 8 maça daha çıkacak olan Tolga'nın kaderi bu süreçte belli olacak.
SADIK ÇİFTPINAR
Fenerbahçe, maaşından fedakarlık yapan 27 yaşındaki stopere her türlü formülü açık tutacak. Kendisine kulüp bulması halinde gidecek. Yedek kalmayı sorun etmeyen ve sağlıklı olduğu dönemde çalışmalarını profesyonelce sürdüren Sadık, gitmek istemezse kadroda tutulacak.
DENİZ TÜRÜÇ
Sezon başında Kayserispor'dan transfer edilen Deniz Türüç, beklentileri karşılayamadı ancak Deniz'in önümüzdeki sezon da kadroda tutulması planlanıyor.
JAILSON
24 yaşındaki Brezilyalı orta saha, Ersun Yanal döneminde joker gibi kullanılsa da performansı yeterli bulunmadı. Jailson, belirli bir bonservis ücretiyle satış listesine konulacak.
ZANKA
Fenerbahçe, sezon sonu Almanya'dan dönecek olan ve 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncuyu gelecek sezon da kiralık verecek. F.Bahçe'nin sezon başında İngiltere Championship ekibi Huddersfield'dan 2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği ancak yaptığı peş peşe hataların ardından o dönemki teknik direktör Ersun Yanal'ın isteğiyle ara transferde Fortuna Düsseldorf'a kiralanan Mathias 'Zanka' Jorgensen Almanya'da da tutunamadı.
MAX KRUSE
Fenerbahçe sezon başında büyük uğraşlarla Max Kruse'yi kadrosuna kattı. Bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen Alman yıldız, yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle beklenen performansı sergileyemedi. Salgın sürecinde corona virüsüne yakalanıp bunu atlatan Yönetimin buna yanıtı gecikmedi. Sarı-Lacivertliler, 32 yaşındaki futbolcuya, "5 milyon Euro teklif getirirsen, istediğin yere gidebilirsin" mesajını gönderdi. Kruse'nin ayrılması halinde maaş bütçesinde de 3 milyon Euro'luk rahatlama olacak. Bu arada Kruse, Bild Gazetesi'nde çıkan röportajında, "Almanya benim evim. Oraya dönmek isterim" diyerek ayrılık sinyali verdi.
MAURICIO ISLA
Sözleşmesi haziran ayı sonunda bitecek olan Mauricio Isla ile yola devam edilmeyecek. Sezon boyunca performansı dalgalı seyreden Şilili futbolcunun yerine yeni bir sağ bek arayışına başlanacak. Isla da bu gelişmeyi doğrulayarak "Yeni adresimi şöyle belirleyeceğim, beni sevdiğini hissettiğim, bana en iyi projeyi sunan takıma gideceğim. Güney Amerika'da oynamak gerçekten güzel olur, bunu düşünüyorum. Boca Juniors'a gitmek isterim, Güney Amerika'nın en iyi 5 takımından biri. Aralık ayında Juan Roman Riquelme beni aradı ve konuştuk ancak sonrasında hiçbir görüşmemiz olmadı." dedi.
NABIL DIRAR
34 yaşındaki Faslı oyuncunun sözleşmesi Comolli gitmeden hemen önce yenilendi. Dirar'ın maaşında ciddi oranda bir indirim yaparak sarı-lacivertli takımda kalması bekleniyor.
TOLGAY ARSLAN
2022 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan Tolgay Arslan, görev düştüğünde başarısız oldu. Geçen sezon ortasından bu yana kabul edilebilir performans gösteremeyen Tolgay'a kulüp bulması iletilecek.
HARUN TEKİN
30 yaşındaki tecrübeli kaleci, Berke Özer'in de dönecek olması nedeniyle vazgeçilen isimler arasında yer alıyor. Harun Tekin'e kendisine kulüp bulması istenecek. Fenerbahçe'nin amacı, Harun Tekin'den az da olsa bir miktar bonservis geliri elde etmek...
ALTAY BAYINDIR
Fenerbahçe, sezon başında Ankaragücü'nden aldığı 21 yaşındaki kalecisinin gelişiminden memnun. Zaman zaman yaptığı hatalara rağmen Alman kaleci antrenörü Marco Knoop'tan gelen rapora göre de hareket eden sarı lacivertliler, Altay ile yola devam edecek.
ALPER POTUK AFFEDİLDİ
Corona virüsü sürecinden dolayı ekonomik anlamda zor günler geçiren sarı-lacivertli yönetime Alper'den bir mesaj daha geldi ve Potuk, "Gelecek sezon tek kuruş almadan Fenerbahçe'ye hizmet etmeye hazırım" dedi. Fenerbahçe Yönetimi de kadro dışı bırakılan Alper Potuk'u affederek yeniden kadroya aldı. Alper, Samandıra'da takımın yapacağı çalışmalara katılacak.
HASAN ALİ KALDIRIM (Yeni sözleşme)
Fenerbahçe'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım ile de ön görüşme yapan sarı-lacivertli takım, tecrübeli futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme üzerinden anlaşma sağladı. Fenerbahçe'den 1.8 milyon Euro kazanan 30 yaşındaki Hasan Ali, maaşını 1 milyon Euro seviyesine çekecek.
MEHMET EKİCİ (Yeni sözleşme)
Sözleşmesi bu yaz sona erecek olan 29 yaşındaki Mehmet Ekici ile görüşmelere başlayan Fenerbahçe Yönetimi, Ekici'nin 1.4 milyon Euro olan maaşını 1 milyon Euro'ya indirmeyi kabul etmesinin ardından yeni sözleşme kararı aldı. Gelecek sezon dar bir ekonomi ve alternatifi geniş bir kadro ile mücadele etme kararı alan Fenerbahçe, sezonun sona ermesinin hemen ardından Mehmet Ekici ile 1+1 yıllık daha sözleşmenin altına imza atacak.
SERDAR AZİZ
Fenerbahçe, bu sezon en güvenilir stoper performansını sunan 29 yaşındaki Serdar Aziz ile yola devam etme kararı aldı. En sorunlu olan bölgelerden biri olan stoperde, en stabil performanslardan birini sunan Serdar Aziz'den vazgeçilmeyecek.
LUIZ GUSTO
Fenerbahçe, 32 yaşındaki Brezilyalı ön liberoya önümüzdeki sezon daha fazla sorumlulukla kadroda tutacak. Yaptığı liderlikle dikkat çeken Gustavo, önümüzdeki sezon Ozan Tufan ile birlikte takımın lideri ve kaptanı olacak.
OZAN TUFAN
Avrupa'dan mali açıdan daha cazip teklifler alsa da Fenerbahçe'de kalmayı seçen Ozan Tufan, yeni yapılanmada liderlerden biri olacak. Fenerbahçe, 24 yaşındaki Ozan'ı satmayı düşünmüyor.
FERDİ KADIOĞLU
Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki oyuncusunun gelişimi iyi devam ediyor ancak ilk 11'de fırsat bulduğu maçlarda sönük kalması da dikkat çekti. Yeni hocayla birlikte Ferdi hakkında kesin bir karar verilecek. Ferdi'nin bir Hollanda ekibine kiralanarak maç tecrübesi kazanması yönünde bir görüş de gündemde.
VEDAT MURIQI
Fenerbahçe, 25 yaşındaki Kosovalı oyuncusunun performansından memnun. Astronomik bir teklif gelmezse yola devam edilmeyecek. Ancak 25 milyon Euro ve üstü bir rakamda satılacak.
MEVLÜT ERDİNÇ
Vedat Muriqi'ye rakip olması ve forma rekabetini artırması hedefiyle alınan 33 yaşındaki santrforun sözleşmesi 2021 yazında sona erecek.