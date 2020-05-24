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'dan açıklaması! "Son saniyeye kadar..."

ve 'nin transferi için adete yarıştığı forması giyen Yandaş, özel açıklamalarda bulundu. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan deneyimli futbolcu, hem Kılınç hem de kendisinin ligin son maçının son saniyesine kadar Sivasspor'a hizmet edeceklerini söyledi.

Giriş Tarihi: 24.5.2020 22:03 Son Güncelleme: 24.5.2020 22:25 ABONE OL
Mert Hakan'dan transfer açıklaması! Son saniyeye kadar...

Şampiyonluk adayları arasında yer alan Demir Grup 'un başarısındaki en önemli faktörlerden biri de Kılınç ve Yandaş'ın müthiş performansları.

Mert Hakan'dan transfer açıklaması! Son saniyeye kadar...

Her iki futbolcunun da Yiğidolarla sözleşmesi bitiyor ve bu durumda dedikodularının önünü açıyor. Özellikle için ve 'nin yarış halinde olduğu biliniyor.

Mert Hakan'dan transfer açıklaması! Son saniyeye kadar...

BeIN Sports'a konuşan yıldız orta saha, transferine dair konuştu. İşte o açıklamlar...

"ALMANYA BİZİM İÇİN ROL MODEL"
"Ligimiz başlayacak gibi gözüküyor. Biz her zaman kendimizi hazır tutmaya çalıştık. Mesafelere dikkat ederek idmanlarımıza devam ediyoruz.

Mert Hakan'dan transfer açıklaması! Son saniyeye kadar...

Bizim için çok önemli bir rol model. Bu işi gerçekten çok iyi yürütüyorlar. Biz de başladığımız zaman onlar gibi sıkı tedbirler alırsak sıkıntı olacağını düşünmüyorum.

Mert Hakan'dan transfer açıklaması! Son saniyeye kadar...

"FİKSTÜRÜMÜZ AVANTAJLI GÖZÜKÜYOR"
Birbirimiz için mücadele eden bir ekibiz. Güzel bir aile olduğumuz için bu seviyelere geldik. Hem saha içinde hem de saha dışında keyif almaya çalışan bir ekip olduk.

Mert Hakan'dan transfer açıklaması! Son saniyeye kadar...

Fikstürümüz avantajlı gözüküyor ama herkesin bir can derdi var. Biz, kötü süreci iyi atlatmak istiyoruz. İlk 3 haftayı iyi geçiren takım havaya girip devamını getirebilir. İlk yarıda yaptıklarımızı yeniden yapabiliriz.

Mert Hakan'dan transfer açıklaması! Son saniyeye kadar...

"SİVASLILAR BİZE SİTEM EDİYOR"
Konuşmadığımız şeyler çıkınca üzülüyoruz, 'a mahcup oluyoruz. Onlar da bize sitem ediyorlar. Son saniyeye kadar Sivas şehrine hizmet etmek için buradayız. 'nin de karakterine kefilim. İnşallah şampiyon olup Sivas'ı Şampiyonlar Ligi'ne götüreceğiz."

Mert Hakan'dan transfer açıklaması! Son saniyeye kadar...
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Mert Hakan'dan transfer açıklaması! "Son saniyeye kadar..."
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