Mert Hakan'dan transfer açıklaması! "Son saniyeye kadar..."

Şampiyonluk adayları arasında yer alan Demir Grup Sivasspor'un başarısındaki en önemli faktörlerden biri de Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın müthiş performansları.
Her iki futbolcunun da Yiğidolarla sözleşmesi bitiyor ve bu durumda transfer dedikodularının önünü açıyor. Özellikle Mert Hakan için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yarış halinde olduğu biliniyor.
BeIN Sports'a konuşan yıldız orta saha, transferine dair konuştu. İşte o açıklamlar...
"ALMANYA BİZİM İÇİN ROL MODEL"
"Ligimiz başlayacak gibi gözüküyor. Biz her zaman kendimizi hazır tutmaya çalıştık. Mesafelere dikkat ederek idmanlarımıza devam ediyoruz.
Bizim için Almanya Ligi çok önemli bir rol model. Bu işi gerçekten çok iyi yürütüyorlar. Biz de başladığımız zaman onlar gibi sıkı tedbirler alırsak sıkıntı olacağını düşünmüyorum.
"FİKSTÜRÜMÜZ AVANTAJLI GÖZÜKÜYOR"
Birbirimiz için mücadele eden bir ekibiz. Güzel bir aile olduğumuz için bu seviyelere geldik. Hem saha içinde hem de saha dışında keyif almaya çalışan bir ekip olduk.
Fikstürümüz avantajlı gözüküyor ama herkesin bir can derdi var. Biz, kötü süreci iyi atlatmak istiyoruz. İlk 3 haftayı iyi geçiren takım havaya girip devamını getirebilir. İlk yarıda yaptıklarımızı yeniden yapabiliriz.