Demir Grup Sivasspor son corona virüsü test sonuçlarını açıkladı

Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personellerimize yapılan ikinci KOVİD-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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