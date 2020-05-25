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'den o eleştirilere flaş yanıt! "..."

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) güçlü ekibi 'i çalıştıran Arjantinli teknik direktör defansif futbol oynattığı yönündeki eleştirileri değerlendirdi. Deneyimli teknik direktör, 'ın İspanyol ekibinin formasını giydiği dönemden örnek vererek çarpıcı ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 25.5.2020 22:48 Son Güncelleme: 25.5.2020 22:49 ABONE OL
Diego Simeone'den o eleştirilere flaş yanıt! Arda Turan...

Teknik Direktörü , Fox Sports'a açıklamalarda bulundu. 50 yaşındaki çalıştırıcı, kendisi hakkında sıkça kullanılan 'defans futbolu oynatıyor' sözlerine flaş yanıtlar verdi.

Diego Simeone'den o eleştirilere flaş yanıt! Arda Turan...

Defans yapmayı her takımının beceremediğini dile getiren Simeone şöyle konuştu:

Diego Simeone'den o eleştirilere flaş yanıt! Arda Turan...

"Herkes bizim defansif bir oyun oynadığımızı söylüyor. Hergün harika oyuncuları görüyoruz ancak bunların çok azı defans yapmayı biliyor. Kazananlar, iyi defans yapan takımlardır. Bu işin anahtarı defans. Büyük takımlar iyi hücum oyuncularına sahip olabilir ancak önemli olan nasıl defans yapacağını bilmektir. Düşünün, kaç takım gerçekten iyi savunma yapabiliyor?"

Diego Simeone'den o eleştirilere flaş yanıt! Arda Turan...

Atletico'da ilk döneminde birçok hücumcu oynatmasına rağmen aynı eleştirilere maruz kaldığını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Atletico'daki ilk takımımda Diego, , Falcao ve Adrian'ı birlikte oynatıyordum ve bununla birlikte Juanfran ve Filipe gibi iki hücumcu bek oyuncumuz vardı ve insanlar bize defansif diyordu." dedi.

Diego Simeone'den o eleştirilere flaş yanıt! Arda Turan...
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Diego Simeone'den o eleştirilere flaş yanıt! "Arda Turan..."
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