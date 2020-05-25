Diego Simeone'den o eleştirilere flaş yanıt! "Arda Turan..."

"Herkes bizim defansif bir oyun oynadığımızı söylüyor. Hergün harika oyuncuları görüyoruz ancak bunların çok azı defans yapmayı biliyor. Kazananlar, iyi defans yapan takımlardır. Bu işin anahtarı defans. Büyük takımlar iyi hücum oyuncularına sahip olabilir ancak önemli olan nasıl defans yapacağını bilmektir. Düşünün, kaç takım gerçekten iyi savunma yapabiliyor?"