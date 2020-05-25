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transfer kararını verdi! ...

Süper Lig'de geride kalan 26 haftada topladığı 50 puanla 3. sırada bulunan ve şampiyonluğun iddialı ekiplerinden biri olan , corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle lige verilen arada gelecek sezonun kadro planlamasına yoğunlaştı. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılı kulübün gündeminde yer aldığı iddia edilen Uruguaylı yıldız , transferle ilgili kararını verdi.

Giriş Tarihi: 25.5.2020 19:42 Son Güncelleme: 25.5.2020 19:43 ABONE OL
Edinson Cavani transfer kararını verdi! Galatasaray...

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran 'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonda geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen Cimbom, teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda hareket edecek. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların önceliklerinden biriyse forvet transferi.

Edinson Cavani transfer kararını verdi! Galatasaray...

Fransız gazeteci Ignazio Ganuardi, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona erecek olan Uruguaylı golcü Cavani'nin peşinde 'ın da olduğunu ancak tecrübeli ismin Türkiye'ye gitmeye sıcak bakmadığını söyledi.

Edinson Cavani transfer kararını verdi! Galatasaray...

Ganuardi verdiği bilgilerde, "Cavani, ile sözleşmesi bittikten sonra Avrupa'nın zirve takımlarından birine gitmek istiyor. Inter ve Atletico Madrid'den teklif var, ile Newcastle United'a ise sıcak bakmıyor." ifadelerini kullandı.

Edinson Cavani transfer kararını verdi! Galatasaray...

'da Arabistan yarımadasından talipleri olduğu belirtilen Radamel Falcao'nun satılması halinde, 'nin bonservissiz olarak kadroya katılabileceği bir süredir belirtiliyordu.

Edinson Cavani transfer kararını verdi! Galatasaray...

Hatta 'ın vazgeçilmez kaptanı Fernando Muslera'nın, Cavani transferi için aracı olmaya hazırlandığı ve 33 yaşındaki oyuncuyu Türkiye'ye ikna edebileceği vurgulanıyordu.

Edinson Cavani transfer kararını verdi! Galatasaray...

2013'te Napoli'den 64.5 milyon euro bonservis bedeliyle Paris Saint-Germain'e transfer olan Cavani, Fransız ekibinde forma giydiği 301 maçta 200 gol atıp 43 asist yaptı.

Edinson Cavani transfer kararını verdi! Galatasaray...
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Edinson Cavani transfer kararını verdi! Galatasaray...
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