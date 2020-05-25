Edinson Cavani transfer kararını verdi! Galatasaray...

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonda geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen Cimbom, teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda hareket edecek. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların önceliklerinden biriyse forvet transferi.
Fransız gazeteci Ignazio Ganuardi, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona erecek olan Uruguaylı golcü Cavani'nin peşinde Galatasaray'ın da olduğunu ancak tecrübeli ismin Türkiye'ye gitmeye sıcak bakmadığını söyledi.
Ganuardi verdiği bilgilerde, "Cavani, PSG ile sözleşmesi bittikten sonra Avrupa'nın zirve takımlarından birine gitmek istiyor. Inter ve Atletico Madrid'den teklif var, Galatasaray ile Newcastle United'a ise sıcak bakmıyor." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da Arabistan yarımadasından talipleri olduğu belirtilen Radamel Falcao'nun satılması halinde, Edinson Cavani'nin bonservissiz olarak kadroya katılabileceği bir süredir belirtiliyordu.
Hatta Galatasaray'ın vazgeçilmez kaptanı Fernando Muslera'nın, Cavani transferi için aracı olmaya hazırlandığı ve 33 yaşındaki oyuncuyu Türkiye'ye ikna edebileceği vurgulanıyordu.
2013'te Napoli'den 64.5 milyon euro bonservis bedeliyle Paris Saint-Germain'e transfer olan Cavani, Fransız ekibinde forma giydiği 301 maçta 200 gol atıp 43 asist yaptı.