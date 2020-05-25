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'da yasa dışı futbol maçı! Tam 400 kişi izledi

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle liglerin tescil edildiği 'nın şehrinde oynanan yerel bir maç gündem yarattı. Müsabakayı 400 taraftar izlerken, yerel polis toplananları dağıtmak için müdahale etti.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 25.5.2020 21:17 Son Güncelleme: 25.5.2020 21:28 ABONE OL
Fransa'da yasa dışı futbol maçı! Tam 400 kişi izledi

Corona virüsünün en fazla etkilediği ülkelerden birisi olan Fransa'da geçtiğimiz ay alınan karar doğrultusunda profesyonel ligler iptal edilmişti.

Fransa'da en çok vakanın olduğu bölgelerden birisi olan ve 'Kırmızı bölge' ilan edilen Strasbourg'da akıl almaz bir olay yaşandı. Neuhof ile Hautepierre arasında oynanan yerel maç, kimsenin beklemediği şekilde seyirci akınına uğradı ve 400 taraftar maçı izlemek için saha kenarına geldi.

400 taraftarın izlediği mücadele, sağlık yetkilileri tarafından 'Yasa dışı maç' olarak nitelendirildi. Duruma yerel polis müdahale etti. Polisin müdahalesi bazı taraftarların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Fransa'da yasa dışı futbol maçı! Tam 400 kişi izledi
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