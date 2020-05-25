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günü çift antrenmanla tamamladı

Futbol Takımı, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada yaptığı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 25.5.2020 19:46 Son Güncelleme: 25.5.2020 19:47 ABONE OL
Galatasaray günü çift antrenmanla tamamladı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirildi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen antrenmanların sabah yapılan birinci bölümüne dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra rampada koşu çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik koşular üzerinde duruldu.

Akşam antrenmanı ise dayanıklılık ve fiziksel çalışmalarla başladı. Pas ve top kapma çalışmalarıyla devam eden idmanın ana bölümünde taktik uygulamalar yapıldı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Galatasaray, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Galatasaray günü çift antrenmanla tamamladı
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