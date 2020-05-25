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’ın inadı sürüyor!

önümüzdeki sezon için çalışmalarına başlarken, Mert Hakan Yandaş ile prensip anlaşmasına varmıştı. Sıradaki takviyesini forvete yapmayı düşünen sarı kırmızılılar, kiralık olarak takımda oynayan Florin Andone’nun ayrılacak olmasından dolayı listesine transferi daha önce gündeme gelen bir ismi aldı: ’nın Tigres kulübünde top koşturan Enner

Giriş Tarihi: 25.5.2020 12:37 ABONE OL
Galatasaray’ın Valencia inadı sürüyor!

Milenio Monterrey gazetesi, İngiltere'de Everton ve West Ham United gibi kulüplerde oynayan 30 yaşındaki golcü için Galatasaray'ın girişimi olduğunu yazdı. Haberde Galatasaray, Enner Valencia ile sözleşme imzalamak için yeniden çalışmalara başladı. Ekvatorlu forvetin, Tigres kulübünün opsiyonunu kullanmasına izin vermediği ve Galatasaray'a bonservis ücreti olmadan geleceği belirtildi…

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Galatasaray’ın Valencia inadı sürüyor!
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