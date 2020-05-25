Galatasaray’ın Valencia inadı sürüyor!

Milenio Monterrey gazetesi, İngiltere'de Everton ve West Ham United gibi kulüplerde oynayan 30 yaşındaki golcü için Galatasaray'ın girişimi olduğunu yazdı. Haberde Galatasaray, Enner Valencia ile sözleşme imzalamak için yeniden çalışmalara başladı. Ekvatorlu forvetin, Tigres kulübünün opsiyonunu kullanmasına izin vermediği ve Galatasaray'a bonservis ücreti olmadan geleceği belirtildi…

Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

Galatasaray idmanında uzun zaman sonra ilk!

Barcelona efsanesi Puyol'dan Galatasaraylı Falcao'ya büyük övgü!