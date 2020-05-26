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'dan için övgü dolu sözler

altyapısından yetişen ve ekibi Demir Grup 'da kiralık olarak forma giyen , geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'a dönmek istediğini belirten Aksoy, siyah beyazlıların teknik direktörü hakkında ise övgü dolu ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 26.5.2020 20:34 ABONE OL
Fatih Aksoy'dan Sergen Yalçın için övgü dolu sözler

Beşiktaş'ın, geçtiğimiz ocak ayında Sivasspor'a kiralık olarak gönderdiği Fatih Aksoy, geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı.

23 yaşındaki başarılı stoper, gelecek sezon Beşiktaş'a dönmek istediğini belirtip, "Daha 8 maç var. Sezon sonuna kadar Sivasspor'un oyuncusuyum. Buraya gelirken de, sezon içinde de ilk hedefim buraya hizmet etmekti. Ondan sonra da buraya istenilen şekilde hizmet ederek, Beşiktaş'a güçlü bir şekilde dönmekti. Bunu da iyi bir oranda başardığımı düşünüyorum" dedi.

"SERGEN YALÇIN BİZİM İÇİN BÜYÜK ŞANS"

Teknik direktör Sergen Yalçın'la ilgili de övgü dolu ifadeler kullanan Fatih Aksoy, sözlerini şöyle tamamladı:

Sergen Yalçın bizim gibi altyapıdan gelen oyuncular için büyük bir şans. Altyapıdan gelenlerle konuştuğumda da hocanın onlara karşı güzel bir tavrı olduğunu anlatıyorlar.

Sergen hoca zaten takımlarda yaptığı başarılar, camianın ve taraftarın onu istemesiyle herkesin üzerinde birlik olduğu bir isim. Altyapıdan da gelmesi bizim için büyük bir avantaj. Umarım döndüğüm zaman altyapıdan gelenlerle bu avantajı iyi kullanabilirim.

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Fatih Aksoy'dan Sergen Yalçın için övgü dolu sözler
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