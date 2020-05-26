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, ve 'a transferde kötü haber! Komşudan yıldız oyuncuya dev teklif

Süper Lig'e corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle verilen arada , ve 'a transfer çalışmaları hız kazandı. 3 büyükler, Süper Lig ekibi 'da forma giyen Ganalı oyuncu 'ı gündemine alırken 25 yaşındaki oyuncu için Yunanistan ekibi kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 26.5.2020 18:30 Son Güncelleme: 26.5.2020 18:35 ABONE OL
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a transferde kötü haber! Komşudan yıldız oyuncuya dev teklif

, ve 'ın transferi için nabız yokladığı aktarılan için Yunanistan ekibi PAOK, dev bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a transferde kötü haber! Komşudan yıldız oyuncuya dev teklif

Ghanaweb.com adlı internet sitesinde yer alan bilgilere göre siyah beyazlı kulüp, 'ı kadrosuna dahil etmek için 6 milyon euroyu gözden çıkarttı.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a transferde kötü haber! Komşudan yıldız oyuncuya dev teklif

AVRUPA KUPALARI İÇİN İSTİYOR

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre PAOK, gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek ve bu sebeple takviye yaparak elini güçlendirecek.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a transferde kötü haber! Komşudan yıldız oyuncuya dev teklif

KAYSERİ DEV KAR ELDE EDECEK

Öte yandan , 'ın bonservisini La Liga devi Atletico Madrid'den 3.6 milyon euroya almıştı.

(Fotomaç)

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a transferde kötü haber! Komşudan yıldız oyuncuya dev teklif
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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a transferde kötü haber! Komşudan yıldız oyuncuya dev teklif
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