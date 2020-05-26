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Teknik Direktörü 'den plazma bağışı çağrısı

23 Mart tarihinde corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan ve tedavi sürecinin ardından virüsü yenmeyi başaran Teknik Direktörü , corona virüsü ile mücadele amacıyla Kızılay'a plazma bağışı yapılması için çağrıda bulundu.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 26.5.2020 22:54 Son Güncelleme: 26.5.2020 23:13 ABONE OL
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den plazma bağışı çağrısı

Corona virüsü testi pozitif çıkan ve geçtiğimiz ay bu sebeple hastanede yatan, daha sonra da hastalığı yenen Fatih Terim, Kızılay'a plazma bağışı yapılması için çağrıda bulundu.

Hastalığı yenenlerden alınan plazma bağışı, birçok hastaya umut olurken, Terim de sosyal sorumluluk kapsamında vatandaşlara çağrı yaptı.

İyileştiği için mücadelenin bitmediğini söyleyen Fatih Terim, "Canla, kanla, korona virüsle mücadeleye devam edeceğiz. Sen de bu virüse karşı zafer kazandıysan binlerce insana umut olabilirsin. Plazmanı Kızılay'a bağışla, Kızılay da senin için hastanelere ulaştırsın" diyerek çektiği videoyu paylaştı.

Kızılay da resmi sosyal medya sayfasından Fatih Terim'e teşekkür ederek, "Kovid-19 ile mücadelesinden galip ayrılan Galatasaray Spor Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim'e plazma bağış çağrıları için teşekkür eder, tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" açıklamasını yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den plazma bağışı çağrısı

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den plazma bağışı çağrısı
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