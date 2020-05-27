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'ten dev bağış! Corona virüsü ve maske...

(Bundesliga) ekibi , corona virüse karşı koruyucu maske satışından elde ettiği geliri yardım kuruluşları için başlatılan kampanyaya bağışladı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 27.5.2020 20:21 ABONE OL
Bayern Münih'ten dev bağış! Corona virüsü ve maske...

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih, corona virüse karşı koruyucu maske satışından elde ettiği geliri yardım kuruluşları için başlatılan kampanyaya bağışladı.

Bavyera ekibinden yapılan açıklamada, kulübün 24 Nisan'da başlatılan koruyucu maske satışından 250 bin avro gelir sağladığı belirtildi.

Bu rakamın, futbolcular Joshua Kimmich ve Leon Goretzka'nın yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınından etkilenenlere yardım eden kuruluşlara destek için başlattığı kampanyaya bağışlandığı kaydedildi.

Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, kampanyadan memnuniyet duyduğunu belirterek iki futbolcuya teşekkür etti.

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Bayern Münih'ten dev bağış! Corona virüsü ve maske...
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