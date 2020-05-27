Çin'den flaş karar! Talisca...

Corona virüsünün ortaya çıktığı Çin'de, hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Virüsü atlatan Çinliler, yine de alınan önlemlerden vazgeçmiyor.
Çıkan olumsuz haberlerin direkt etki yaptığı ülkede Çinlileri üzecek yeni gelişme ise ülkede forma giyen yabancı futbolcularla ilgili...
Dünyada futbol için geri sayıma geçilirken önümüzdeki günlerde başlayacak lig öncesi takımlar idmanlarını yapmaya başladı.
Ancak Çin'de resmi olarak Şubat'ta başlaması gereken maçlar ertelenirken birçok takımın ve özellikle yabancı futbolcuların ülkeye dönememesi şok etkisi yarattı.
Oturma izni ve vizesi olan insanlar dahi ülkeye giremezken yabancı futbolculara herhangi bir ayrıcalık tanınmıyor. Takımlar eksik kadrolarla hazırlıklarını sürdürürken corona virüsünün bir başka olumsuz etkisi daha yaşanabilir.
KADROLAR EKSİK!
Ülkede şubatta başlaması gereken yeni sezon, korona nedeniyle ertelenirken, Ancak birçok ekip, yabancı oyuncularının ülkeye geri dönememesi nedeniyle çalışmalarını eksik kadrolarla sürdürüyor.
AYRICALIK YOK
Çin kulüplerindeki bazı teknik adamlar ve yabancı futbolcular yurt dışında, ülkeye dönebilecekleri zamanı bekliyor. Pandemi nedeniyle 28 Mart'ta sınırların kapatılmasının ardından, vizesi olan ya da oturumu bulunan kişiler bile ülkeye alınmadığı ve bu yasa için tanınan istisnaya futbolcular dahil olmadığı için bu isimlerin gelişi de mümkün olmadı.
Uzakdoğu ülkesinde takımların yeni sezona eksik kadrolarla başlama ihtimali baş gösterirken, koronanın ardından bu kez de bu yüzden yeni bir ertelemenin ortaya çıkmasından endişe ediliyor.