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'den flaş karar! ...

Corona virüsünü atlatan 'de, yaşam yeniden normale dönüyor. da yeniden başlama kararı alınan ülkede, alınan önlemlerden de vazgeçilmiyor. Bu doğrultuda yıldız isimlerle ilgili flaş bir karar alındı.

Giriş Tarihi: 27.5.2020 12:24 Son Güncelleme: 27.5.2020 12:30 ABONE OL
Çin'den flaş karar! Talisca...

Corona virüsünün ortaya çıktığı 'de, hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Virüsü atlatan Çinliler, yine de alınan önlemlerden vazgeçmiyor.

Çin'den flaş karar! Talisca...

Çıkan olumsuz haberlerin direkt etki yaptığı ülkede Çinlileri üzecek yeni gelişme ise ülkede forma giyen yabancı futbolcularla ilgili...

Çin'den flaş karar! Talisca...

Dünyada için geri sayıma geçilirken önümüzdeki günlerde başlayacak lig öncesi takımlar idmanlarını yapmaya başladı.

Çin'den flaş karar! Talisca...

Ancak 'de resmi olarak Şubat'ta başlaması gereken maçlar ertelenirken birçok takımın ve özellikle yabancı futbolcuların ülkeye dönememesi şok etkisi yarattı.

Çin'den flaş karar! Talisca...

Oturma izni ve vizesi olan insanlar dahi ülkeye giremezken yabancı futbolculara herhangi bir ayrıcalık tanınmıyor. Takımlar eksik kadrolarla hazırlıklarını sürdürürken corona virüsünün bir başka olumsuz etkisi daha yaşanabilir.

Çin'den flaş karar! Talisca...

KADROLAR EKSİK!

Ülkede şubatta başlaması gereken , korona nedeniyle ertelenirken, Ancak birçok ekip, yabancı oyuncularının ülkeye geri dönememesi nedeniyle çalışmalarını eksik kadrolarla sürdürüyor.

Çin'den flaş karar! Talisca...

AYRICALIK YOK

kulüplerindeki bazı teknik adamlar ve yabancı futbolcular yurt dışında, ülkeye dönebilecekleri zamanı bekliyor. Pandemi nedeniyle 28 Mart'ta sınırların kapatılmasının ardından, vizesi olan ya da oturumu bulunan kişiler bile ülkeye alınmadığı ve bu yasa için tanınan istisnaya futbolcular dahil olmadığı için bu isimlerin gelişi de mümkün olmadı.

Çin'den flaş karar! Talisca...

Uzakdoğu ülkesinde takımların yeni sezona eksik kadrolarla başlama ihtimali baş gösterirken, koronanın ardından bu kez de bu yüzden yeni bir ertelemenin ortaya çıkmasından endişe ediliyor.

Çin'den flaş karar! Talisca...

ÜNLÜ FUTBOLCULAR FORMA GİYİYOR

Hürriyet'in haberine göre , Paulinho, Bakambu, Teixeira, Fernandinho gibi ünlü futbolcular da 'e giriş yapamıyor.

Çin'den flaş karar! Talisca...

ekiplerinde yabancı teknik direktörlerin de ülkeye girememesi belirsizlik yaratıyor. Yabancı teknik adamların çalıştırdığı birçok takımın olduğu Çin'de bu durum büyük bir krize neden oldu.

Çin'den flaş karar! Talisca...
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Çin'den flaş karar! Talisca...
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