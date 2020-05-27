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Serie A ekibi idmanları durdurdu! Corona virüsü

(Serie A) takımlarından ’nın teknik heyetinde yer alan bir kişide yeni tip corona virüsten (Kovid-19) şüphelenilmesi sebebiyle tedbir maksatlı grup halindeki antrenmanlar durduruldu.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 27.5.2020 20:09 ABONE OL
Serie A ekibi Bologna idmanları durdurdu! Corona virüsü

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Bologna'nın teknik heyetinde yer alan bir kişide yeni tip corona virüsten (Kovid-19) şüphelenilmesi sebebiyle tedbir maksatlı grup halindeki antrenmanlar durduruldu.

Bologna kulübünden yapılan yazılı açıklamada, takımdaki son testler doğrultusunda, teknik heyetten bir kişide Kovid-19 olmasından şüphelenildiği belirtildi.

Açıklamada, yeni testlerin yapılacağı ve bunların sonuçları gelinceye kadar yarından itibaren tedbir maksatlı bireysel idmanlara dönüleceği, farklı saatlerde ortak alanlar kullanılmadan faaliyetlerin yürütüleceği bildirildi.

Kulübün açıklamasında, söz konusu şüpheli vakanın Kovid-19 olduğunun teyidi durumunda, takımın kampa alınarak izolasyonun sağlanacağı ifade edildi.

Bologna, Avrupa'da Kovid-19 salgınından ilk ve ciddi şekilde etkilenen İtalya'da, sıkı karantina tedbirlerinin ilk kez gevşetildiği 4 Mayıs'tan sonra bireysel idmanları başlatan ilk takımlardan biri olmuştu.



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Serie A ekibi Bologna idmanları durdurdu! Corona virüsü
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