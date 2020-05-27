Trabzonspor'dan 4 imza birden!

Sosa ile maddi sorunların olmadığı ve iki tarafın da imza atmaya sıcak baktığı öğrenildi. Kalmaya sıcak bakan bir diğer isim sol bek Novak. Çekyalı savunmacı ile de 2+1 senelik sözleşme imzalanması amaçlanıyor. 36 yaşındaki sağ bek Pereira'ya da bir yıllık daha mukavele teklif edilecek. Portekizli oyuncu maç başı ücretle forma giymeyi kabul ederse bir sezon daha kalacak.