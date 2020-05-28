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At Yarışları yeniden başlıyor! İşte o tarih

Corona virüsü nedeniyle askıya alınan birçok organizasyon yavaş yavaş dönüyor. maçlarının 12 Haziran'da başlayacağının açıklanmasından sonra at yarışları da dönmeye hazırlanıyor. 'ta ara verilen at yarışları 'dan itibaren faaliyete geçecek.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 28.5.2020 22:22 ABONE OL
At Yarışları yeniden başlıyor! İşte o tarih

Corona virüs salgını nedeniyle 20 Mart'tan bu yana ara verilen at yarışları yeniden başlıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada at yarışlarının durumu hakkında bilgi verdi. Erdoğan hipodromların 10 Haziran Çarşamba gününden itibaren yeniden faaliyete geçeceğini duyurdu.

Türkiye Jokey Kulübü'nden (TJK) de yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sosyal hayatta normalleşme süreciyle ilgili 28 Mayıs Perşembe günü yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında; hipodromların 10 Haziran 2020 Çarşamba günü itibariyle yeniden faaliyete geçeceğini açıklamıştır" denildi.

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At Yarışları yeniden başlıyor! İşte o tarih
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